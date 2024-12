Jimmy Carter: niezrozumiany prezydent

Ameryka to kraj, w którym samochód nie stanowi luksusu, ale jest niezbędny do życia codziennego. Kryzys paliwowy to zjawisko gorsze od wojny, epidemii i krachu giełdowego razem wziętych. A Jimmy Carter był właśnie tym prezydentem, który musiał stawić czoło najgorszemu załamaniu rynku paliwowego w historii USA. Kto w czasie jego prezydentury był w Ameryce, ten zapamiętał wielkie ośmiocylindryczne samochody ustawione w niekończących się kolejkach do stacji benzynowych.

Największy kryzys paliwowy w historii USA

Na początku lat 70. konsumpcja ropy w Ameryce osiągnęła niebotyczne rozmiary. Jednocześnie krajowe wydobycie zaczęło spadać ze względu na koszty produkcji. Doprowadziło to do rosnącej zależności rynku amerykańskiego od ropy importowanej z zagranicy. Po II wojnie światowej amerykańska klasa polityczna zdawała się nie dostrzegać rosnącego szantażu ze strony największych eksporterów ropy na świecie. Politycy amerykańscy byli przekonanie, że arabscy eksporterzy ropy nie mogą sobie pozwolić na utratę dochodów z rynku amerykańskiego. Jednak otrzeźwienie przyszło już w 1973 roku i powtórzyło się 4 lata później. 18 kwietnia 1977 r., po blisko stu dniach swojej kadencji, Jimmy Carter postanowił wygłosić w telewizji przemówienie, w którym nazwał rosnący kryzys energetyczny w USA „moralnym odpowiednikiem wojny”. Popełnił przy tym największy błąd, jaki może popełnić amerykański przywódca: zachęcał wszystkich obywateli USA do oszczędzania paliwa i poszukiwania sposobów pozyskiwania energii odnawialnej. Jako przykład postępowania wskazał swoją decyzję o zainstalowaniu paneli słonecznych do podgrzewania wody w Białym Domu. Chociaż Carter wyprzedził o 45 lat to, co dzisiaj jest dla nas normalnością, nikt wówczas tego pomysłu nie nazywał wizjonerstwem. Wręcz przeciwnie. Amerykanie nie znoszą, kiedy ktoś nakazuje im ograniczyć konsumpcję. Uważali, że po to odsunęli od władzy Geralda Forda i wybrali „czarnego konia” z Georgii, żeby zażegnał kryzys siłą, tak jak to robią południowcy.

Człowiek, który zalecał im oszczędzanie prądu i zamianę samochodów na rowery, wydawał się zwykłym oszustem. „Skoro płacimy ogromne podatki na największe wydatki zbrojne na świecie, to powinniśmy ich użyć także w obronie naszego stylu życia” – komentowali przemówienie prezydenta publicyści konserwatywni. Cartera zaczęto wyśmiewać we wszystkim co robił. Nawet za to, że chodził ubrany w gryzące wełniane swetry zamiast w garnitury – ze względu na zmniejszenie ogrzewania w Białym Domu. „Takie rzeczy były dobre w Anglii podczas wojny, a nie kiedy mamy najsilniejszą armię świata i nie potrafimy jej użyć” – wyśmiewali prezydenta dziennikarze republikańscy pokroju Pata Buchanana.