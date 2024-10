Największy skarb znaleziony w Wielkiej Brytanii sprzedany. Detektoryści podzielą się milionami

Skarb Chew Valley, jak jest obecnie nazywany, został odkryty 26 stycznia 2019 roku przez siedmioro detektorystów, poszukujących metali w rejonie Chew Valley w Bath i North East Somerset. Znalezisko w postaci 2584 srebrnych pensów z okresu między 1066 a 1068 rokiem, z czasów podboju Anglii przez Normanów, Lisa Grace i Adam Staples wraz z pięciorgiem przyjaciół odkopali podczas weekendowego wypadu.

Eksperci podejrzewają, że monety zostały prawdopodobnie zakopane dla bezpieczeństwa w czasie zamieszania związanego z najazdem Normanów. Na prawie połowie monet przedstawiono Harolda II (1066), ostatniego koronowanego saskiego króla Anglii, a druga połowa przedstawia Wilhelma I (rządził w latach 1066-1087).

Jest to największy skarb z okresu po podboju Normanów znaleziony w Wielkiej Brytanii. Od 26 listopada monety będą eksponowane w British Museum. Później będą pokazywane w muzeach w Wielkiej Brytanii, w tym w Bath, zanim znajdą stałe miejsce w Museum of Somerset w Taunton.

Najcenniejszy skarb znaleziony w Wielkiej Brytanii

Skarb zakupił South West Heritage Trust za rekordową kwotę 4,3 mln funtów, co czyni go zarazem najcenniejszym skarbem znalezionym na Wyspach. South West Heritage Trust pieniądze na zakup skarbu otrzymał od National Lottery Heritage Fund, który przeznaczył na ten cel 4 420 527 funtów, kolejne 150 tysięcy – od Art Fund, mniejsze kwoty dołożyły Friends of The Museum of Somerset i Somerset Archaeological and Natural History Society.