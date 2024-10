Naukowcy od czarnej flagi. Co wiemy o piratach

Czytaj więcej Historia świata Bolonia: kolebka współczesnych uniwersytetów Położona na północy Włoch stolica regionu Emilia-Romania szczyci się posiadaniem najstarszej w Europie uczelni wyższej. Wyróżnia się także niezwykłą Starówką, strzelistymi wieżami i kilometrami arkad, które dają schronienie od słońca i deszczu.

Po czym poznać pirata

Identyfikacja pirackiej jednostki, stwierdzenie, że w momencie zatonięcia służyła do rozboju, a nie do przewożenia towarów, stanowi istną łamigłówkę dla badaczy. Praktyka wykazała, że nie sam statek, ale znalezione na nim przedmioty pozwalają stwierdzić, że była to jednostka używana do rabowania. Jednym z głównych kryteriów identyfikacyjnych jest „geograficzna różnorodność” znajdowanych we wraku przedmiotów, świadczą o tym zwłaszcza pochodzące z różnych stron świata broń i monety. Na przykład we wraku żaglowca „Speaker”, uznanego przez naukowców za statek piracki, znaleziono monety złote, srebrne i miedziane pochodzące z 19 krajów.

Od dziesięcioleci archiwa dostarczają badaczom dokumenty świadczące o piractwie jako procederze oraz o jego uczestnikach. Z reguły piraci pochodzili z Europy. Ogromna ich większość, także w świetle dokumentów, pozostaje anonimowa, ale niektórzy stali się postaciami wręcz emblematycznymi, dającymi świadectwo swojej epoce. Ich wyczyny – napady, rabunki, alianse, śmierć – opisywali kronikarze im współcześni, a niekiedy oni sami. A jednak ich życie codzienne na pokładzie i na lądzie, szczegółowa znajomość ich statków, rabowanych ładunków, miejsca ich rozładunku, portów, w których się chronili, najczęściej są przemilczane w dokumentach z epoki. Pod tym względem górę bierze, jak dotychczas – fikcja i literacka wyobraźnia, mające niewiele wspólnego z rzeczywistością.

Choroba morska pod wodą

Odpowiedzią na ten stan rzeczy mają być naukowe badania archeologiczne, pod wodą i na lądzie. Grupa dziesięciu naukowców z kilku krajów opracowała program badań piractwa jako zjawiska w XVII i XVIII wieku. Aby oprzeć te badania na podstawach prawnych, powołano do życia stowarzyszenie ADLP, czyli Archéologie de la Piraterie. Program wspiera wiele renomowanych placówek naukowych, żeby wymienić choćby tylko Centre for Historical Archaeology (Floryda), Instituto de Arqueología Náutica y Subacuática (Chile), Université de Caen Normandie (Francja).

ADLP nie pozostaje tylko na papierze. Dr Jean Soulat z Uniwersytetu w Caen rozpoczął badania wraku statku „Speaker”. Jednostka ta służyła do przewozu niewolników, zanim zawładnął nią pirat John Bowen. W styczniu 1702 r. żaglowiec zatonął koło skalistej wysepki po wschodniej stronie wyspy Mauritius; powodem był sztorm oraz pijaństwo pirackiej załogi. Ocaleni przenieśli na ląd część dobytku. W 1979 r. odkryto wrak. Od tamtej pory eksplorowano go (co nie oznacza, że badano) dwukrotnie. Oprócz dwóch krótkich notatek o tych poczynaniach, nie powstał żaden ich naukowy opis. Tym razem będzie inaczej. Szczątki wraku spoczywają na głębokości od trzech do siedmiu metrów. W jego pobliżu zinwentaryzowano 34 działa i 3 kotwice, na przestrzeni 400 metrów. Zauważono wiele przedmiotów tkwiących w pobliskich koralowcach.

Dr Jean Soulat wraz z zespołem analizuje także 1746 przedmiotów wcześniej wydobytych z wraku, podczas wspomnianej dwukrotnej eksploracji. Jest wśród nich broń palna, amunicja, ubrania, fajki, naczynia, przyrządy nawigacyjne, lichtarze, dzwonki. Szczególne znaczenie mają żelazne obroże – zakuwano w nie ludzi, co dowodzi przeszłości statku jako jednostki niewolniczej.