Historia analizy języka naturalnego, część I

Tradycyjny telegraf wysyłał wiadomości w postaci serii kropek i kresek (tzw. alfabet Morse’a), które jednak zarówno wysyłać, jak i odczytywać potrafili tylko wykwalifikowani telegrafiści. Sytuację zmienił tzw. dalekopis. Było to urządzenie przypominające maszynę do pisania, na klawiaturze którego można było – litera po literze – pisać teksty. Naciśnięcie klawisza z określoną literą powodowało wygenerowanie pięciu impulsów elektrycznych (dodatnich albo ujemnych), które były przesyłane linią telegraficzną. W odbiorniku, którym był dalekopis na drugim końcu linii, te pięć impulsów zamieniało się w sygnał sterujący odbiciem odpowiedniej czcionki (litery) na drukarce – także przypominającej sposobem działania maszynę do pisania. Pierwszy dalekopis zainstalowano w USA w 1910 r. Jego twórcami byli Charles Krum i Howard Krum.

Dalekopis zamieniał litery tekstu na impulsy elektryczne – a to był niezbędny warunek budowy maszyny tłumaczącej. Bardzo szybko nauczono się zamieniać impulsy elektryczne na dziurki w taśmie papierowej. Każdy rządek dziurek (w poprzek taśmy) oznaczał jakąś literę. Tekst to była rolka taśmy z dziurkami. I tego było trzeba!

Pierwsze maszyny tłumaczące

Skoro tekst był już dostępny w formie elektrycznej (ale jeszcze nie elektronicznej), to pojawiła się pokusa zbudowania maszyny, do której można będzie wpuścić rolkę taśmy perforowanej z tekstem w jednym języku – i otrzymać rolkę taśmy z wydziurkowanym tekstem w drugim języku. Taką ambitną próbę podjął jako pierwszy Gruzin, Georges Artsrouni, który studiował w Petersburgu, ale potem mieszkał i działał we Francji. Jego urządzenie, które nazwał nieco przesadnie mechanicznym mózgiem, uzyskało patent we Francji w 1932 r. i główną nagrodę na wystawie w Paryżu w 1937 r. W tym samym czasie inny absolwent Uniwersytetu w Petersburgu, Piotr Trojanski, budował także elektromechaniczne urządzenie do tłumaczenia z jednego języka na drugi. Pary języków mogły być dobierane, ale trzeba było zaopatrzyć maszynę w odpowiedni słownik i schemat kodowania odpowiedzialny za gramatykę. Maszyna Trojanskiego otrzymała w 1935 r. patent ZSRR, ale nie była produkowana w większej liczbie egzemplarzy.

Maszyny opisane wyżej były trudne w budowie i równie trudne w obsłudze. Przełom w tej dziedzinie nastąpił w czasie II wojny światowej. Początkowo nie chodziło o tłumaczenie z jednego języka na inny, tylko o deszyfrowanie przechwyconych komunikatów radiowych wroga. Komputerów jeszcze nie było, ale genialny matematyk brytyjski, Alan Turing, opracował elektromechaniczną maszynę nazwaną bombą kryptologiczną, służącą do łamania szyfrów. Wyniki prac Turinga i innych kryptologów przyczyniły się do powstania pierwszych programów komputerowych służących do tłumaczeń tekstów z jednego języka na drugi. Prób tego rodzaju podejmowano wiele na całym świecie, ale historia nie odnotowała tych najwcześniejszych prób ani nazwisk twórców pierwszych działających programów. Niemniej uważa się, że w latach 50. XX w. powstała i rozwinęła się lingwistyka komputerowa.

Sukces propagandowy: eksperyment Georgetown–IBM

Możliwości komputerowego tłumaczenia tekstów z jednego języka na inny angażowała nie tylko profesjonalistów, ale budziła także zainteresowanie zwykłych ludzi. Aby takie właśnie zainteresowania jeszcze bardziej rozbudzić, firma IBM wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Georgetown 7 stycznia 1954 r. przeprowadziła pokazowe publiczne tłumaczenie 60 zdań z języka rosyjskiego na angielski. Pokaz się udał, użyty komputer IBM 704 przetłumaczył poprawnie wszystkie przedłożone mu zdania, chociaż – jaki dziś wiadomo – zastosowany program był wysoce niedoskonały: zawierał słownik zaledwie 250 słów (na kartach perforowanych) i używał zaledwie sześciu reguł gramatycznych. Sukces wynikał z faktu, że zdania podlegające automatycznemu tłumaczeniu (dotyczące polityki, prawa, matematyki, chemii, metalurgii, komunikacji i spraw wojskowych) zostały tak dobrane, żeby komputer sobie z nimi poradził.