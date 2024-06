Pervez Musharraf – generał generalny wykonawczy

Jednak teorię od praktyki dzieliła przepaść. Założyciel Pakistanu Muhammad Ali Jinnah zmarł wkrótce po ogłoszeniu przez Islamabad niepodległości. Dominique Lapierre i Larry Collins, reporterzy, którzy w dobie rozpadu Indii przemierzali subkontynent wzdłuż i wszerz, pokusili się nawet o spekulacje, że gdyby wiadomo było o toczącym Jinnaha nowotworze, można byłoby przeciągać negocjacje do jego śmierci i w efekcie zapobiec rozpadowi. Odwracając jednak tę tezę, można byłoby się zastanawiać, czy gdyby Jinnah pożył dłużej, to Pakistan uniknąłby losu azjatyckiego rozsadnika chaosu, jakim stawał się w kolejnych dekadach.

Bez Jinnaha pakistańska polityka stała się rodzinnym przedsięwzięciem, przez wiele lat zdominowanym przez klany Bhutto czy Szarifów. Partie polityczne prowadziły politykę, nazwijmy to, totalną: wybory były wolne, owszem, ale codzienna walka polityczna została naznaczona przemocą, populizmem i politycznymi wendetami na przegranych adwersarzach. Temperatura sporów i politycznego chaosu była tak wysoka, że od czasu do czasu w tym tyglu interweniowała armia: w 1958 r. władzę przejął generał Ayub Khan, w 1969 r. pałeczka przeszła w ręce generała Yahyi Khana, przewrót wojskowy generała Zii ul Haqa w 1977 r. wytrącił władzę klanowi Bhutto (a premiera Zulfikara Alego Bhutto wysłał na szafot), wreszcie w 1999 r. Musharraf odsunął klan Szarifów.

Ale chyba tylko Musharraf próbował dbać o pozory, bo po obaleniu Szarifa wręcz zażądał, by tytułowano go „chief executive” – prezesem czy dyrektorem generalnym, według biznesowych terminologii. „Zrobiłem to na potrzeby mediów – cytuje tłumaczenia Musharrafa inny ceniony pakistański dziennikarz Ahmed Rashid w książce „Descent Into Chaos”. – Było to bardziej strawne niż szef administracji stanu wyjątkowego, termin drakoński w brzmieniu i znaczeniu. Chcę, by władza miała cywilną fasadę”, miał powiedzieć generał. „Bezceremonialny, szczery, zawsze w pośpiechu, czasem rozjuszony, ale zawsze dystansujący się od swojej wojskowej funkcji Musharraf miał obsesję wizerunku” – wspominał Rashid. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że była to przewidująca postawa: wszelkie grzeszki przeszłości spłynęły, jak się wydaje, po generalskim mundurze bez śladu.

Pervez Musharraf – niesubordynowana marionetka

Rozpad Indii, którego świadkami byli cytowani wyżej Lapierre i Collins, był wielką maszynką mielącą mieszkańców kontynentu. Międzywyznaniowe i międzyetniczne masakry odbywały się w maleńkich wsiach i wielkich metropoliach, ale symbolem 1947 r. stały się pociągi. Tym środkiem transportu miliony muzułmanów próbowały się przebić na zachód, do rodzącego się Pakistanu, a miliony Hindusów na wschód – do macierzy. Po drodze na toczące się niespiesznie składy napadały – czasem wielokrotnie – bojówki strony przeciwnej, nierzadko więc na docelową stację przyjeżdżały wagony, w których były tylko tysiące ciał...

Jednym z takich pociągów, z Delhi do Karaczi, uciekła rodzina Musharrafów. Udało im się uniknąć bojówkarzy. „Z podróży zapamiętał tylko niepokój matki” – pisał o sobie w trzeciej osobie, w autobiografii, przyszły prezydent dyktator, w czasie ucieczki czterolatek. Jak wyliczał, potem ocierał się o śmierć wielokrotnie: w dzieciństwie złamała się pod nim gałąź mango, w 1972 r. nie wsiadł do samolotu, który rozbił się w Himalajach, w 1979 r. – nie wsiadł do samolotu z generałem Zią ul-Haqiem na pokładzie, który spadł w niewyjaśnionych okolicznościach, w 1998 r. zasiedział się przy brydżu i jego śmigłowiec odleciał bez niego – z wiadomym finałem. Wreszcie w 1999 r. premier Nawaz Szarif praktycznie skazał go na śmierć w kolejnej katastrofie. Ale o tym za chwilę.