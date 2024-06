Joe Biden o wojnie Rosji z Ukrainą: Część starcia między dyktaturą a wolnością

Prezydent USA mówił też, że walka Ukraińców z rosyjską agresją „wyraża ducha D-Day”. Jego zdaniem wojna Ukrainy z Rosją jest „częścią niekończącego się starcia między dyktaturą a wolnością”.



- Ukraina została najechana przez tyrana, walczą z niezwykłą odwagą, ponoszą ogromne straty, ale się nie poddają - podkreślił amerykański prezydent. Zapewnił też, że NATO i proukraińska koalicja międzynarodowa będzie trwać przy Ukrainie i nie porzuci jej.



Biden mówił też, że NATO jest „najwspanialszym Sojuszem wojskowym na świecie” i że jest „zdeterminowane bardziej niż zwykle, by zachować pokój”. - Izolacjonizm nie był odpowiedzią 80 lat temu i nie jest nią dziś - podkreślił.



W ostatniej części swojego wystąpienia Biden podziękował wojskom, które „wykonały swój obowiązek” w czasie D-Day i zaapelował do słuchaczy, by odpowiedzieli sobie na pytanie czy zrobiliby to samo „w godzinie próby”.



- Nie możemy pozwolić, aby to, co się tu stało, zaginęło w ciszy w nadchodzących latach. Musimy o tym pamiętać, upamiętniać to, musimy to przeżywać - podkreślił.