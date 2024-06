Lądowanie w Normandii. Inwazja, która musiała się udać

To, że zlekceważyli lądowanie alianckich wojsk w Normandii, było w dużym stopniu skutkiem udanej operacji dezinformacyjnej prowadzonej przez aliantów – przekonującej, że celem prawdziwego desantu będą okolice Calais. Niemcy trzymali tam znaczne siły w okresie walk w Normandii, wciąż oczekując na „prawdziwą inwazję”. W przekonywaniu ich do tego wykorzystano bardzo wielu podwójnych agentów karmiących hitlerowców fałszywymi wiadomościami. Jednym z kluczowych uczestników tej gry był major Roman Czerniawski, funkcjonariusz polskich służb wywiadowczych. Zdołał stworzyć bardzo skuteczną siatkę wywiadowczą we Francji, ale w wyniku zdrady trafił do aresztu. Tam zgodził się na współpracę z Abwehrą, która w lipcu 1942 r. zainscenizowała jego ucieczkę z konwoju więziennego. Po przedostaniu się do Wielkiej Brytanii poinformował Oddział II Sztabu Naczelnego Wodza o swojej grze z Niemcami. Odtąd jako agent „Brutus” wysyłał Abwehrze niezwykle wiarygodnie wyglądające raporty dotyczące alianckich planów inwazji na kontynent. Ich fragmenty odczytywano Hitlerowi. Oczywiście były one sprytnie spreparowaną dezinformacją, mającą na celu przekonanie Niemców, że główna inwazja odbędzie się w okolicach Calais.

By wzmocnić ten przekaz dezinformacyjny, alianckie służby stworzyły nawet fikcyjną 1. Grupę Armii Stanów Zjednoczonych, na której czele oficjalnie postawiono generała George’a Pattona. Ów bardzo bojowy i błyskotliwy dowódca był sfrustrowany, że musi odgrywać rolę dowódcy nieistniejącej armii. Ten „awans” został jednak uznany przez Niemców jako dowód, że w Anglii powstaje silne zgrupowanie mające dokonać „prawdziwej inwazji pod Calais”. Patton był trzymany na tym stanowisku aż do 9 lipca. W brytyjskich gazetach pojawiały się artykuły opisujące np., że Patton kogoś obraził, że coś kontrowersyjnego powiedział. Te „fake newsy” miały być dowodem na to, że Patton naprawdę uwija się przy tworzeniu silnej armii, która wkrótce trafi na kontynent.

Alianci skazani byli na zwycięstwo

Gdyby nawet niemieckie dywizje pancerne 6 czerwca 1944 r. uderzyły w alianckie przyczółki na plażach Normandii, to nikt nie gwarantowałby im sukcesu natarcia. Owszem, zabiłyby wielu amerykańskich, brytyjskich i kanadyjskich żołnierzy, ale przecież walczyłyby nie tylko z piechotą. Do akcji włączyłyby się z pewnością działa z alianckich okrętów. Mowa o 1213 okrętach bojowych, w tym pięciu pancernikach i 20 krążownikach. Nad francuskim wybrzeżem przelatywałyby też fale bombowców i szturmowców. Straty niemieckie byłyby z pewnością duże i trudne do uzupełnienia. Straty alianckie zostałyby szybko uzupełnione przez kolejnych żołnierzy wyładowanych na brzeg.

„Stosunek siły między Luftwaffe i aliantami 6 czerwca 1944 r. wynosił 1:25. Alianci mieli nie tylko supremację w powietrzu, ale również kompletnie w nim panowali, co nosiło dla nas wszelkie z tym związane konsekwencje. W całym obszarze odpowiedzialności OB West marynarka wojenna posiadała tylko 12 niszczycieli. Nie pamiętam liczby U-Bootów. Były tylko bardzo ograniczone zapasy min morskich” – raportował niemiecki generał Blumentritt.