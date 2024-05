Niemieckie i austriackie akademie nauk. To one wpłynęły na kształt uczelni w Polsce

Jak można się rozwijać bez pieniędzy?

Pod władaniem królów pruskich Królewska Akademia Nauk rozwijała się i wzbogacała, chociaż nie miała wcale państwowego finansowania. Zaznacza się tu odmienność Akademii Niemieckiej od akademii tworzonych w innych krajach – m.in. opisanych w poprzednim felietonie Akademii Francuskiej i Akademii Rosyjskiej, które były bardzo mocno sponsorowane.

Królowie pruscy przyjęli zasadę, że należy „dawać wędkę, a nie rybę”. Ze skarbca królewskiego akademia nie dostawała ani feniga, ale za to król przyznał jej wyłączność na druk i sprzedaż kalendarzy. Niby niewiele, ale w czasach, gdy drukowany kalendarz był potrzebny w każdym domu i biurze, dało to bardzo wysokie dochody. Pruska Akademia Nauk w 1709 r. zbudowała sobie obserwatorium astronomiczne, w 1717 r. – „Theatrum Anatomicum” – okrągłe amfiteatralne audytorium, gdzie w centrum wykonywano pokazowe operacje anatomiczne i sekcje zwłok w celu kształcenia lekarzy i popularyzacji wiedzy, w 1718 r. – ogród botaniczny, a w 1753 r. – laboratorium chemiczne.

Uczeni niemieccy potrafili rozwijać akademię bez pieniędzy.

Jak widać, uczeni niemieccy potrafili rozwijać akademię bez pieniędzy. Jednak – poczynając od 1809 r. – akademia była już regularnie finansowana z budżetu państwa. Wtedy także rozpoczęły się konkursy, które zmierzały do rozwiązywania konkretnych problemów naukowych. Odbywało się to w ten sposób, że raz do roku wydawano biuletyn, w którym opisywano jakiś obszar badań naukowych i pokazywano najtrudniejsze nierozwiązane zagadnienie, którego rozwiązanie było nagradzane wysoką premią pieniężną. Wiele ważnych problemów naukowych zostało rozwiązanych tą metodą. O jednym z nich warto wspomnieć.

Wyzwanie, które początkowo zlekceważono

Zagadnieniem naukowym, które w drugiej połowie XIX w. rozpalało umysły wielu badaczy, było stworzenie w 1861 r. przez Jamesa Clerka Maxwella (1831–1879) jednolitej teorii oddziaływań elektrycznych i magnetycznych. Z jego słynnych równań wynikało, że pola elektrodynamiczne rozchodzą się w postaci fali. Brakowało jednak dowodu empirycznego, że taka fala istnieje.

Zagadnienie to interesowało także sławnego niemieckiego uczonego, Hermanna von Helmholtza (1821–1894), który podjął próbę stworzenia własnej teorii, konkurencyjnej dla tej proponowanej przez Maxwella. Potrzebował jednak empirycznych badań weryfikujących teorię Maxwella i pokładał w tym zakresie nadzieję w swoim najzdolniejszym uczniu, jakim był Heinrich Hertz (1857–1894). Co więcej, Helmholtz, sądząc, że Hertz dokona znaczących odkryć, spowodował, że Pruska Akademia Nauk w 1879 r. ogłosiła nagrodę za wynik takich badań. Był przekonany, że to właśnie Hertz tę nagrodę otrzyma. Tymczasem Hertz tematu początkowo nie podjął. Może dobrze się stało, że podczas pracy pod kierunkiem Helmholtza Hertz nie badał fal radiowych, bo wynik tych badań (przeprowadzonych później) byłby dla Helmholtza niekorzystny: okazało się, że jego teoria jest błędna, a poprawny jest model zaproponowany przez Maxwella.