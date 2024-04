Historia dwóch azjatyckich mocarstw. Jak Rosja okrajała Chiny?

Petersburg natychmiast ruszył do pełzającej aneksji całej Mandżurii, budując Kolej Południowochińską. W celu ochrony szlaku na prawach eksterytorialnych instalował garnizony oraz własną administrację. Wypełniał również „sojusznicze zobowiązania”. Na fali osłabienia centralnej władzy cesarskiej Chińczycy domagający się modernizacji państwa wzniecili bunt zwany powstaniem bokserów. Tak Europejczycy nazywali bojowników walczących z obcą kolonizacją. 20 tys. carskich żołnierzy i marynarzy weszło w skład międzynarodowego kontyngentu zbrojnego, który w latach 1899–1900 bezlitośnie spacyfikował niepodległościowy zryw. Interwenci zdobyli Pekin i przywrócili marionetkowe rządy cesarzy. Wkrótce jednak Rosja sama doznała upokarzającej klęski w wojnie z Japonią. W efekcie w 1905 r. musiała wycofać się z Mandżurii.

Przebudzenie smoka

W 1911 r. w Chinach wybuchła demokratyczna rewolucja, która zmiotła władzę dynastii Quing. Nie doprowadziła jednak do odbudowy państwa. Chaos wykorzystała generalicja i gubernatorzy prowincji, dzieląc kraj na udzielne włości. W latach 20. XX w. ponownego zjednoczenia kraju dokonała rewolucyjna partia Kuomintangu, na czele z generałem Czang Kaj-szekiem. Związek Sowiecki wspierał pozornie proces wzmocnienia Chin, budując równolegle komunistyczną partyzantkę. Tym samym w latach 30. przyczynił się do wybuchu kolejnej wojny domowej, którą ponownie wykorzystała Japonia. Tokio najpierw dokonało aneksji Mandżurii, a następnie okupowało chińskie porty i największe miasta na czele z Szanghajem i Pekinem.

Rosyjscy żołnierze stoją przy armatach rozstawionych na murach miejskich w Pekinie, 1900 r. B.W. Kilburn Company / Library of Congress [LC-USZ62-137104]

Po zakończeniu II wojny światowej z rywalizacji o władzę zwycięsko wyszli chińscy komuniści wspierani przez Stalina. W zamian zgodzili się na sowiecką obecność wojskową w Mandżurii oraz „wspólne użytkowanie” odbudowanej Kolei Południowochińskiej. Do czasu, ponieważ po śmierci Stalina Mao Zedong uznał, że więzy przyjaźni z ZSRR są zbyt mocne. Pekin sam aspirował do przywództwa w Azji, uznając wpływy sowieckie za niepożądane. Na początku lat 60. XX w. dyktator uznał, że Moskwa zdradziła sprawę światowej rewolucji i jej ster musi przejąć Pekin. Równocześnie Mao podniósł kwestię zwrotu terytoriów zagarniętych przez Rosję w XIX stuleciu. O tym, że traktował roszczenia poważnie, świadczyły krwawe incydenty graniczne. Pierwszy nosi nazwę damańskiego – od nazwy spornej wyspy na rzece Ussuri. Podczas walk w 1969 r. zginęło ok. 100 żołnierzy sowieckich i ponad tysiąc Chińczyków. W tym samym roku do identycznego starcia doszło w rejonie kazachskiego jeziora Żałanaszkol. W celu ustabilizowania sytuacji Kreml zagroził Pekinowi jądrowym odwetem. Musiał jednak utrzymywać na granicy ponadmilionową armię, której koszt mocno obciążał słabnącą gospodarkę imperium. Natomiast po rozpadzie ZSRR Pekin zażądał od Moskwy sprawiedliwego uregulowania linii granicznej na Ussuri i Amurze. Rosja musiała oddać Chinom kilka tysięcy kilometrów kwadratowych terytorium. Najpoważniejszym zagrożeniem są chińscy imigranci oraz bogaci inwestorzy, którzy prężnie zagospodarowują pustoszejący ze względów demograficznych Daleki Wschód Rosji.

Zamiast puenty można powołać się na informacje ABC News z 2013 r. Według amerykańskiej telewizji wśród zwykłych Chińczyków narasta przekonanie, że rosyjski Daleki Wschód powinien wrócić do macierzy. Jego utrata była bowiem wynikiem krzywdzących zaborów. Dowodem na to, co ChRL naprawdę myśli o celach „strategicznego partnerstwa” z Moskwą, jest oryginalny fakt. Turyści Putina nie są wpuszczani do pekińskiego Muzeum Historii Stosunków Rosyjsko-Chińskich. Powodem jest ekspozycja prezentująca historyczne i geograficzne roszczenia wobec sojusznika.