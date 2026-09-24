Reklama

Polska nie leżała na uboczu historii. Żaden inny przedmiot nie opowiada jej lepiej niż bursztyn

Polska od dwóch tysięcy lat znajduje się na skrzyżowaniu cywilizacji, choć sama często o tym zapomina. Żaden inny przedmiot niż niewielki bursztyn, zwyczajna kropla żywicy, nie opowiada historii naszego kraju lepiej niż on.

Publikacja: 24.09.2026 23:00

Bursztyn bałtycki („bałtyckie złoto”) – odmiana bursztynu występująca w rejonie Bałtyku

Bursztyn bałtycki („bałtyckie złoto”) – odmiana bursztynu występująca w rejonie Bałtyku

Foto: BJOERN WYLEZICH/SHUTTERSTOCK

Reklama

Jacek Pałkiewicz

Morze oddaje swoje tajemnice niechętnie. Trzeba poczekać na sztorm, który poruszy dno, wyrwie z podwodnych osadów gałęzie, wodorosty i to wszystko, co przez lata pozostawało ukryte pod ciężarem wody. Wtedy, najczęściej o świcie, na bałtyckich plażach pojawiają się ludzie patrzący nie na horyzont, lecz pod własne stopy. Brodzą w mokrym piasku, rozgarniają wyrzucone przez fale morskie śmieci, wodorosty i kawałki drewna. Z daleka przypominają zbieraczy chrustu. W rzeczywistości szukają skarbu. Czasem znajdują jedynie okruch wielkości ziarnka fasoli, czasem bryłkę o barwie miodu, koniaku albo starego złota, a jeśli los okaże się wyjątkowo łaskawy – okaz ważący kilkaset gramów. Większość przechodniów widzi w nim tylko ładny kamień. Ja widzę fragment świata sprzed 40 milionów lat, ale także przedmiot, który od tysięcy lat łączył ziemie nad Bałtykiem z Morzem Śródziemnym, Persją, Azją Środkową i dalekimi Chinami.

Pozostało jeszcze 95% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama