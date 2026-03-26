Uwaga! To nie jest żart. Te przepisy prawa obowiązują naprawdę, dlatego w przypadku zagranicznych podróży należy mieć rzecz w poważaniu. Pamiętajmy więc, by w Fairbanks na Alasce nie pić wódki z myszami i nie wyrzucać żywych łosi z helikoptera – martwe można. Łosie nie mogą też uprawiać seksu na ulicy. Czy łosie mnie słyszą? Na Alasce nie można też budzić niedźwiedzi ze snu zimowego, żeby zrobić sobie z nimi zdjęcie. Z kolei na Florydzie nie wolno uprawiać seksu z jeżozwierzem, a podczas parkowania słonia pod marketem musimy wykupić dla niego bilet. Po 20. słoń powinien znajdować się w domu, a nie pętać po ulicach.