O 9.10 Aleje Ujazdowskie w okupowanej Warszawie wyglądały jak zwykle – niewielki ruch samochodów, pojedyncze patrole, ludzie niespiesznie idący chodnikiem. Był zimny poranek 1 lutego 1944 r. Pozorny spokój miał się jednak skończyć lada moment. Bronisław Pietraszewicz „Lot” uniósł rękę i zdjął kapelusz. Ten niepozorny gest stał się sygnałem do uderzenia w jedną z najpilniej strzeżonych osób w mieście. Celem zespołu z 1. plutonu kompanii „Pegaz” (Przeciw-Gestapo) AK był kat Warszawy – SS-Brigadeführer Franz Kutschera, dowódca SS i policji na dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa.