W październiku 1958 r.. Kazimierz D. nielegalnie wrócił do Polski tylko po to, aby pomóc w ucieczce z PRL Domiceli G. do Niemieckiej Republiki Federalnej. Oboje pojechali do Szczecina, gdzie zatrzymali się „u wtajemniczonych w planowane działania” znajomych.

– 12 października 1958 r. Kazimierz D. oraz Domicela G. zabierając ze sobą podręczne bagaże wynajętym samochodem przyjechali do Dobieszczyna, gdzie nocą przekroczyli nielegalnie granicę polsko-niemiecką i udali się pieszo w kierunku miejscowości Löknitz. Po przejściu około 20 km, z nadejściem dnia, ukryli się w lesie w pobliżu tej miejscowości. Wieczorem 13 października 1958 r.., tuż po opuszczeniu kryjówki, natknęli się na patrol Policji Granicznej NRD. Kazimierz D. podjął wówczas próbę ucieczki, jednakże został śmiertelnie postrzelony przez jednego z funkcjonariuszy. Domicela G. została zatrzymana i po przesłuchaniu wydana organom polskim. Również zwłoki Kazimierza D. przekazano jednostce WOP w Szczecinie – opisuje Robert Janicki.

Prokurator: Niejasne okoliczności śmierci Polaka zastrzelonego przez policję graniczną NRD

Okoliczności obławy na uciekinierów z Polski oraz śmiertelnego postrzelenia Kazimierza D. zostały opisane w meldunku z 15 października 1958 r. przez funkcjonariusza Wschodnioniemieckiej Policji Granicznej. Na ten temat wyjaśnienia złożyła też zatrzymana miss Śląska Domicela G. Wszczęto wobec niej postępowanie karne o nielegalne przekroczenie granicy.

Prokurator IPN zwraca uwagę, że notatka niemieckich funkcjonariuszy i zeznania kobiety istotnie się różnią. Z meldunku wynikało bowiem, że funkcjonariusze Policji Granicznej kilkakrotnie wezwali uciekinierów do zatrzymania się, a gdy wezwania te nie skutkowały oddali strzał ostrzegawczy z broni palnej w bezpiecznym kierunku. Mimo strzału ostrzegawczego Kazimierz D. kontynuował ucieczkę i wówczas jeden z funkcjonariuszy oddał jeden strzał z broni palnej do biegnącego mężczyzny. Strzał okazał się celny. Pocisk ugodził Kazimierza D. w plecy, raniąc go śmiertelnie.

Z kolei z wyjaśnień Domiceli G. wynikało, że po natknięciu się na patrol funkcjonariuszy granicznych NRD obydwoje zaczęli uciekać, wtedy usłyszała ona dwa strzały oddane z broni palnej. Kobieta wtedy poddała się. – Należy zauważyć, iż z wersją zdarzeń podaną przez Domicelę G. korespondują wyniki przeprowadzonej w Polsce sekcji zwłok Kazimierza D. Na ciele denata ujawniono bowiem dwie rany postrzałowe pleców – precyzuje prokurator.

Zabójstwa pograniczników niemieckich i czechosłowackich

Pion śledczy IPN od kilku lat prowadzi śledztwa dotyczące zabójstw dokonanych na polskich obywatelach przy próbach ucieczki na Zachód. Pisaliśmy o tym w „Rzeczpospolitej”.