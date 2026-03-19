Prowadzone w ostatnich latach badania architektoniczne doprowadziły do sensacyjnego odkrycia w Oleśnicy Małej materialnych śladów działalności templariuszy. Na ich podstawie można opowiedzieć fascynującą historię losów zamku rycerzy Zakonu Świątyni na Dolnym Śląsku.

Czytaj więcej Świat Templariusze rządzą naszą wyobraźnią Templariusze byli najbogatszym i najważniejszym zakonem Średniowiecza. Zajmowali się ochroną pielgrzymów odwiedzających Ziemię Świętą.

Poprzednicy templariuszy: augustianie

Oleśnickie dobra nadane templariuszom przez księcia śląskiego Henryka I Brodatego miały być wcześniej w posiadaniu wrocławskich augustianów. Głównymi dobroczyńcami zakonu augustianów na Śląsku byli komes Piotr Włostowic i jego krewni. Augustianie otrzymali od Piotra rozległe dobra otaczające górę Ślężę, prawdopodobnie wraz z murowanym dworem w Sobótce Górce. Jego żona Maria wraz synem Świętosławem ufundowała kościół i klasztor NMP na Piasku. Brat Piotra, Bogusław, wzniósł i przekazał augustianom konsekrowany przez biskupa Żyrosława I w 1112 r. wrocławski kościół pw. św. Wojciecha. Ziemie Włostowiców obejmowały również Oławę i okolice. Darowizna oławskiej osady dokonana przez Piotra Włostowica opactwu św. Wincentego na Ołbinie potwierdzona została w dokumencie wystawionym przez księcia Bolesława Kędzierzawego w 1149 r. Według „Vita sanctae Hedwigis” Oleśnicę Małą miał za czasów Ogeryusza, pierwszego opata klasztoru augustianów, podarować zakonnikom krewny Piotra – Cozebor (Czcibor, Cieszybor lub Wszebor).

W 1146 r. książę Władysław II, nazwany później Wygnańcem, uwięził Piotra i rozpoczął konfiskaty rozległych dóbr możnowładcy. Po utracie władzy i ucieczce księcia proces ten został zatrzymany. Dopiero książę Henryk I Brodaty, wnuk Władysława II, po objęciu władzy na Śląsku (po śmierci swego ojca Bolesława I Wysokiego w 1201 r.), rozpoczął weryfikację granic swoich posiadłości i podjął starania o przejęcie dóbr ziemskich dawno zmarłego magnata – w tym również jego darowizn niepotwierdzonych oficjalnymi dokumentami. W 1206 r. drogą zamiany za książęcą wieś Psie Pole książę przejął od ołbińskich premonstratensów Oławę. Ślad podobnej akcji weryfikującej granice oraz rozdział dóbr augustiańskich i książęcych, przeprowadzonej w 1209 r. za czasów Henryka I Brodatego, jest znany z okolic góry Ślęży. Również nadane bez książęcej zgody i niepotwierdzone oficjalnym dokumentem dobra oleśnickie mogły zostać odzyskane przez władcę już w pierwszym dziesięcioleciu jego panowania.

To Henryk Brodaty sprowadził templariuszy na Śląsk

Brak dokumentu nadania nie pozwala jednoznacznie określić daty powstania oleśnickiej komandorii. Ślady augustiańskich pretensji do dóbr oleśnickich potwierdzają prawdziwe lub sfalsyfikowane dokumenty datowane na 1221 i 1228 r. W literaturze przyjmuje się, że sprowadzenie templariuszy na Śląsk i utworzenie pierwszej komandorii w Oleśnicy Małej nastąpiło pomiędzy 1220 a 1227 r. Książę Henryk miał, za pośrednictwem swojego szwagra biskupa bamberskiego Ekberta, sprowadzić na Śląsk templariuszy z komandorii w Bambergu. Według „Vita sanctae Hedwigis” zakon rycerski zawdzięczał nadanie dóbr oleśnickich wstawiennictwu księżnej Jadwigi. Dwaj krewni późniejszej świętej, Fryderyk II hrabia Brenny oraz Teodoryk, byli członkami zakonu templariuszy. Nadanie odebranych augustianom włości innemu zakonowi pozwalało księciu uniknąć konfliktu z Kościołem przy jednoczesnym przejęciu praw patronackich do przekazanych dóbr.