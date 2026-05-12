Spór prawny dotyczył odebrania dotacji na budowę Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotację tę miasto otrzymało w ostatnich dniach rządów PiS. Straciło ją natomiast w czasie rządów obecnej koalicji.

Miasto Chełm nie odzyska 180 mln zł dotacji na budowę Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej

Droga sądowa w sprawie jest niedopuszczalna, uznał Sąd Apelacyjny w Lublinie, którego postanowienie jest prawomocne.

– Zażalenie zostało oddalone. Uzasadnienie tej decyzji nie zostało sporządzone, dzieje się to na wniosek strony postępowania. Można tylko się domyślać, że tutejszy sąd podzielił argumenty zawarte w decyzji sądu pierwszej instancji – powiedziała portalowi RadioZet.pl sędzia Magdalena Kuczyńska, rzeczniczka prasowa Sądu Apelacyjnego w Lublinie ds. cywilnych.

W listopadzie 2023 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którym kierował wówczas Piotr Gliński z PiS, przyznało miastu Chełm 180 mln zł dotacji na budowę Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Prezydentem miasta jest związany z PiS Jakub Banaszek.

W styczniu 2024 r. decyzja dotycząca dotacji została cofnięta przez nowego ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza z obecnie rządzącej koalicji. To spowodowało skierowanie przez prezydenta Jakuba Banaszka sprawy do sądu.

Jednak. zdaniem Sądu Okręgowego w Lublinie, rozpatrywanie sprawy przed sądem powszechnym jest niedopuszczalną drogą, ponieważ decyzja dotycząca przyznania dotacji jest porozumieniem administracyjnym, a nie umową cywilnoprawną. „Kwestia zatem ustalenia (obowiązywania) takiego porozumienia czy związanej z tym skuteczności jego rozwiązania nie należy do sądów powszechnych, lecz do sądów administracyjnych” – brzmi fragment uzasadnienia postanowienia sądu cytowany przez portal RadioZet.pl.

28 kwietnia decyzja sądu pierwszej instancji podtrzymana została przez Sąd Apelacyjny w Lublinie, co oznacza koniec postępowania przed sądem powszechnym. Władze Chełma nie biorą natomiast pod uwagę postępowania przed sądem administracyjnym.

PSL wspiera plany budowy Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie

Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej, mimo braku dotacji, ma powstać. W marcu wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL oraz prezydent Chełma podpisali w tej sprawie list intencyjny. Zakłada on, że Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej będzie filią Muzeum Wojska Polskiego. Obaj politycy podkreślali, że muzeum powstanie ponad politycznymi podziałami.

Władze Chełma rozpoczęły już przygotowania do pierwszego etapu prac i m.in. wybrały firmę, która zajmie się przebudową budynku przy ul. Hrubieszowskiej 102. W wakacje ma być też gotowy projekt pozostałej części terenu. Władze miasta na te dwa pierwsze etapy prac przeznaczą 10 milionów złotych. Nie wiadomo na razie, skąd pozyskane zostaną pozostałe środki potrzebne do realizacji przedsięwzięcia.