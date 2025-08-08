Lotnicze operacje dwustronne nad Polską w 1944 roku

Aktualizacja: 08.08.2025 09:12 Publikacja: 08.08.2025 04:25
Douglas C-47 Dakota w barwach RAF
Foto: Kogo/ Wikipedia Commons
Po 81 latach od operacji „Most III” przypominamy, jak przebiegały alianckie loty dwustronne do okupowanej Polski: kto je organizował i jakie informacje oraz osoby przewożono w ich trakcie.
Jeszcze w roku 1940 gen. Stefan Rowecki „Grot” informował w Londynie, że dotychczasowe metody łączności z rządem RP na uchodźstwie są niewystarczające i zbyt niebezpieczne. Zmieniający się krajobraz okupowanej Europy, wzmożona kontrola granic i potrzeba szybkiego przerzutu informacji i ludzi sprawiły, że pojawiła się idea misji powietrznych. Początkowo były to zrzuty – ludzi i materiałów. Z czasem wyłonił się plan odważniejszy: bezpośrednie lądowania alianckich samolotów na prowizorycznych lądowiskach w Polsce.
Ten pomysł wymagał czegoś więcej niż śmiałości – wymagał precyzji wojskowej i logistycznej w warunkach konspiracji. Tereny pod lądowiska musiały być płaskie, mieć twardą nawierzchnię o wymiarach co najmniej 1000 × 1000 metrów i być oddalone od niemieckich garnizonów. Po identyfikacji takiego miejsca jego dane przesyłano do Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie, skąd trafiały do Brytyjczyków. Ostatecznie powstała sieć dziewięciu punktów o kryptonimach: „Bąk”, „Biedronka”, „Motyl”, „Komar”, „Ważka”, „Pająk”, „Giez”, „Świetlik” i „Osa”.
Poczet sztandarowy 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej z nowym sztandarem brygady. Tuż za nim proporzec ofiarowany Polakom przez spadochroniarzy brytyjskich. 15 czerwca 1944 r.
Foto: NAC
Organizacja lądowisk nie ograniczała się jednak tylko do wyboru miejsca. Wokół każdego z nich musiano utworzyć sieć placówek pomocniczych: punktów łączności, zabezpieczenia, zwiadu oraz stacji meteorologicznych. Na miejscu działali wyszkoleni konspiratorzy odpowiedzialni za oświetlenie pasa, zabezpieczenie lądowania i natychmiastowe rozładowanie maszyny. W razie potrzeby – również za jej odkopanie z błota.
Początkowo loty dwustronne wydawały się nierealne. Do 1943 r. Brytyjczycy nie posiadali samolotów zdolnych pokonać całą trasę do Polski i z powrotem z ładunkiem i pasażerami. Sytuacja zmieniła się wraz z opanowaniem przez aliantów lotnisk w południowych Włoszech – głównie wokół Brindisi – oraz wprowadzeniem na uzbrojenie maszyn Douglas C-47 Skytrain (w RAF nazywanych „Dakota”), a także Liberatorów B-24. Dzięki temu powstała Główna Baza Przerzutowa we Włoszech, kierowana operacyjnie przez majora Jana Jaźwińskiego z Oddziału VI (Specjalnego) Sztabu Naczelnego Wodza.
Nowa jakość techniczna, połączona z odwagą i determinacją, zaowocowała trzema misjami znanymi jako operacje „Most” – kryptonim wymowny, bo oznaczający most powietrzny między okupowanym krajem a jego władzami w Londynie.
Przygotowanie misji wymagało ścisłej współpracy między Londynem, bazą w Brindisi i konspiracyjnymi strukturami AK. Każdy szczegół – od prognozy pogody po sygnały świetlne – musiał być dopracowany. Loty odbywały się tylko w określonych fazach księżyca, najczęściej w nocy, przy bezchmurnym niebie, by załoga mogła nawigować z użyciem punktów orientacyjnych.
Jan Nowak-Jeziorański: „Na Zachód przywiozłem nie tylko części rakiety V-2, ale również wiedzę, że Polska walczy nie tylko z bronią w ręku, lecz także rozumem i odwagą”
Foto: Wikipedia Commons
Pierwszy udany lot odbył się w nocy z 15 na 16 kwietnia 1944 r. Start miał miejsce na lotnisku Campo Casale koło Brindisi. Celem było lądowisko „Bąk” w pobliżu wsi Matczyn koło Bełżyc na Lubelszczyźnie. W skład załogi wchodzili lotnicy z 267. Dywizjonu RAF oraz polski pilot kpt. Bolesław Korpowski z 1586. Eskadry Specjalnego Przeznaczenia.
Na pokładzie znajdowało się dwóch cichociemnych – rtm. Narcyz Łopianowski „Sarna” i ppor. Tomasz Kostuch „Bryła” – oraz sprzęt i korespondencja od Naczelnego Wodza. Samolot musiał przelecieć nad terytorium wroga, gdzie został ostrzelany nad Węgrami. Lądowanie było dramatyczne – silny boczny wiatr niemal zepchnął maszynę z pasa.
W drodze powrotnej zabrano m.in. gen. Stanisława Tatara „Turskiego” – głównego planistę przyszłej akcji „Burza” – oraz przedstawicieli Delegatury Rządu. Samolot miał jednak kłopoty z grząskim podłożem, a start udał się dopiero po kilku godzinach i heroicznej walce partyzantów z błotem. Po wylądowaniu w Brindisi Dakota została wycofana z użytku – silniki były całkowicie wyeksploatowane.
Obelisk upamiętniający operację „Most III” nieopodal lądowiska „Motyl”, Wał-Ruda
Foto: Archiwum autora
Druga operacja odbyła się w nocy z 29 na 30 maja 1944 r. na lądowisku „Motyl” w okolicach wsi Wał-Ruda, niedaleko Żabna i Tarnowa. To miejsce było dobrze znane jeszcze z 1941 r. – wykorzystywały je niemieckie maszyny, później – zimą 1945 r. – także sowieckie.
Tym razem w skład załogi Dakoty weszli Brytyjczycy i por. Jacek Błocki z 1586. Eskadry. Na pokładzie znajdowali się mjr Romuald Bielski „Bej” oraz gen. Tadeusz Kossakowski „Krystek”, najstarszy cichociemny w historii (56 lat). Przywieźli oni niemal pół tony sprzętu.
Z Polski zabrano trzy osoby i cenne przesyłki, w tym symboliczny sztandar dla 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej, uszyty przez kobiety z Warszawy i przez dwa lata bezskutecznie oczekujący na transport. Tym razem się udało. Już w czerwcu 1944 r. prezydent RP Władysław Raczkiewicz wręczył sztandar żołnierzom gen. Sosabowskiego w Wielkiej Brytanii.
Mjr Jan Jaźwiński: „Każdy udany lot był jak odpowiedź – że Polska jeszcze mówi, jeszcze działa, jeszcze łączy się z Zachodem”
Foto: elitadywersji.org
Z raportu brytyjskiego SOE: „Operacja »Most III« zapewniła dostęp do technologii, którą do tej pory znaliśmy tylko z plotek i szczątkowych danych”.
Kulminacją operacji „Most” była trzecia misja, przeprowadzona w nocy z 25 na 26 lipca 1944 r. To właśnie ona przeszła do historii jako jedna z najważniejszych akcji wywiadowczych II wojny światowej, umożliwiając aliantom dokładne poznanie konstrukcji niemieckiego pocisku V-2.
W czerwcu 1944 r. Londyn został zaatakowany przez pierwsze niemieckie bomby latające V-1. Brytyjski wywiad od dawna podejrzewał istnienie również bardziej zaawansowanej broni – rakiety balistycznej V-2. Informacje zdobywane przez Polskie Państwo Podziemne, a następnie analizowane w Londynie, okazały się kluczowe dla zrozumienia tej technologii.
20 maja 1944 r. jeden z testowych egzemplarzy rakiety V-2 spadł w okolicach Sarnak nad Bugiem. Niewybuch został przejęty przez Armię Krajową, rozmontowany i przetransportowany do Warszawy. Szczegółowych analiz dokonali m.in. prof. Janusz Groszkowski i prof. Marceli Struszyński z Politechniki Warszawskiej oraz inż. Antoni Kocjan. W ciągu kilku tygodni zebrano dokumentację techniczną i przygotowano fragmenty rakiety do transportu na Zachód.
Lot do Polski został powierzony załodze Dakoty z 267. Dywizjonu Transportowego RAF, wspieranej przez por. pil. Kazimierza Szrajera z 1586. Eskadry. Samolot wylądował na lądowisku „Motyl” w okolicach Wał-Rudy dokładnie o 00:23. Na pokład dostarczono ponad 500 kg zaopatrzenia oraz czterech cichociemnych, w tym Jana Nowaka-Jeziorańskiego.
Czytaj więcej
Adolf Hitler nigdy nie krył się ze swoją pogardą dla ludów słowiańskich. Jednak z przyczyn czysto...
Po błyskawicznym wyładunku samolotu przystąpiono do załadunku przesyłek. Wśród nich znalazły się fragmenty rakiety V-2, szczegółowe rysunki techniczne oraz raporty ekspertów AK. W maszynie znaleźli się też ważni pasażerowie: inż. Jerzy Chmielewski z dokumentacją techniczną oraz Tomasz Arciszewski z PPS – późniejszy premier rządu RP na uchodźstwie.
Start opóźnił się, ponieważ samolot ugrzązł w błocie. Podjęto kilka nieudanych prób jego wyciągnięcia. Dopiero po częściowym rozładunku i podłożeniu desek pod koła Dakota ruszyła do startu. W ostatnim momencie okazało się, że zawiodły układy hydrauliczne. Żeby schować podwozie, załoga użyła... herbaty z termosów, którą dolano do instalacji.
Po dziesięciu godzinach misji Dakota bezpiecznie wylądowała we Włoszech, a dwa dni później cenny ładunek był już w Londynie. Zdobyta dokumentacja miała wpływ nie tylko na działania obronne aliantów, ale także na dalszy rozwój technologii rakietowej w okresie powojennym. Operacja „Most III” do dziś uznawana jest za jedną z najbardziej spektakularnych i skutecznych akcji wywiadowczych II wojny światowej. Reakcja Brytyjczyków na dostarczony materiał była natychmiastowa i pełna uznania.
Raport SOE dla War Cabinet (sierpień 1944 r.): „Zdumiewa nas stopień precyzji i profesjonalizmu, z jakim Polacy zorganizowali pozyskanie i przekazanie fragmentów V-2. Operacja dowodzi, że struktury Polskiego Państwa Podziemnego osiągnęły poziom operacyjny porównywalny z regularnymi armiami alianckimi.” Specjaliści z brytyjskiego wywiadu wojskowego oraz naukowcy z Royal Aircraft Establishment w Farnborough błyskawicznie przystąpili do analizy elementów rakiety. Części te pozwoliły potwierdzić wcześniejsze ustalenia o napędzie i konstrukcji rakiety, a także zidentyfikować słabe punkty niemieckiego programu. Dokumentacja z Polski została przekazana także amerykańskiemu wywiadowi technicznemu, co miało wpływ na działania związane z aliancką obroną przeciwko broniom V i późniejszy rozwój własnych systemów rakietowych. Sukces misji był szeroko komentowany w brytyjskich kręgach wojskowych i politycznych – podkreślano nie tylko wagę zdobytych informacji, ale również imponujący poziom organizacji polskiego podziemia.
Gen. Stanisław Tatar: „Po raz pierwszy od początku wojny można było spojrzeć na Polskę z lotu ptaka i wiedzieć, że wraca się z niej z czymś ważnym”
Foto: Wikipedia Commons
W cieniu reflektorów samolotu, który przez chwilę oświetlał nocne niebo okupowanej Polski, kryły się setki postaci: od pilotów ryzykujących życie w przelotach nad terytorium wroga, po wiejskich gospodarzy oddających swoje pola pod tajne lądowiska.
W operacjach uczestniczyli wybitni żołnierze i konspiratorzy: cichociemni – elita polskiej dywersji; kurierzy – jak Jan Nowak-Jeziorański, których misje miały wymiar zarówno wojskowy, jak i symboliczny; wreszcie naukowcy i inżynierowie – jak Antoni Kocjan – którzy z narażeniem życia analizowali zdobyte fragmenty V-2.
Nie można też zapomnieć o lokalnych strukturach AK. To akowcy organizowali bezpieczne transporty, rozpoznanie terenu, ukrywanie świadków, unieszkodliwianie przypadkowych obserwatorów. Ich działania miały decydujące znaczenie – nawet najlepiej zaplanowany lot mógł zakończyć się tragedią bez sprawnej obsługi naziemnej.
Planowano kolejne misje – czwartą, piątą, szóstą. Jednak warunki pogodowe, wzmożona aktywność Niemców, a później ofensywa sowiecka uniemożliwiły ich przeprowadzenie. Most do wolności – zbudowany wysiłkiem dziesiątek żołnierzy AK, pilotów i naukowców – został przerwany.
Z dzisiejszej perspektywy te trzy misje to nie tylko epizod wojenny, lecz dowód, że nawet w ekstremalnych warunkach okupacji można było zbudować strukturę działającą z precyzją nowoczesnego wywiadu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
Po 81 latach od operacji „Most III” przypominamy, jak przebiegały alianckie loty dwustronne do okupowanej Polski: kto je organizował i jakie informacje oraz osoby przewożono w ich trakcie.
Jeszcze w roku 1940 gen. Stefan Rowecki „Grot” informował w Londynie, że dotychczasowe metody łączności z rządem RP na uchodźstwie są niewystarczające i zbyt niebezpieczne. Zmieniający się krajobraz okupowanej Europy, wzmożona kontrola granic i potrzeba szybkiego przerzutu informacji i ludzi sprawiły, że pojawiła się idea misji powietrznych. Początkowo były to zrzuty – ludzi i materiałów. Z czasem wyłonił się plan odważniejszy: bezpośrednie lądowania alianckich samolotów na prowizorycznych lądowiskach w Polsce.
Z blach okrętowych przeznaczonych w 1939 r. na budowę w Polsce pierwszych dużych okrętów wojennych powstał ostat...
Nie mamy pełnej wiedzy na temat decyzji Niemców o mordowaniu ludności cywilnej, nie znamy rosyjskich archiwów, a...
Powstańczy zryw stolicy w sensie militarnym był wymierzony przeciwko Niemcom. Ale był to także bój o to wszystko...
Polski ruch oporu stworzył największy w okupowanej Europie system konspiracyjnej produkcji broni i sprzętu. Ten...
Kiedy 1 sierpnia 1944 r. wybuchło powstanie warszawskie, jedynie w pierwszych dniach wzbudziło zainteresowanie ś...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas