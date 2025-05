O generale Karolu „Walterze” Świerczewskim bez emocji

Odważę się pokusić o stwierdzenie, że kultywował swoją polskość, pomimo że ponoć zgłosił się na ochotnika do walki na froncie zachodnim (walczył na kierunku mozyrskim) w wojnie polsko-bolszewickiej. Po prostu należy rozważyć, co nim kierowało, aby stanąć po stronie bolszewickiej Rosji. Być może chciał uzyskać wysokie stanowisko wojskowe w przyszłej komunistycznej republice polskiej, a może były inne powody? Jego córka Antonina powiedziała: „chyba uważał, że niesie wolność polskim robotnikom i chłopom”. Pewnie można też to interpretować jako wykonywanie rozkazu. Dowodził wówczas 2. Batalionem 510. Pułku Strzeleckiego z 57. Dywizji Strzeleckiej. Jednak w tej wojnie walczył tylko około dwóch miesięcy, gdyż został dwukrotnie ranny (w głowę i ramię) w walkach na Białorusi pod Chobnoje. W wyniku odniesionych ran 22 lipca 1920 r. skierowano go do szpitala, tam z kolei zachorował na tyfus. Następnie dostał dwumiesięczny urlop zdrowotny, a po rekonwalescencji otrzymał przydział na stanowisko wykładowcy taktyki walki na białą broń na Zjednoczonych Kursach Czerwonych Komunardów. Przed powrotem do służby ożenił się z Anną Worobjową, z którą miał trzy córki: Antoninę (1921) – imię nadał jej po swojej matce, Zorię (1924) i Martę (1932). Wracając do polskości Świerczewskiego, to w marcu 1926 r. w liście do mieszkającej w Warszawie swojej siostry Henryki napisał takie słowa: „(…) i wcale bym się nie gniewał, jeśliby Twoja odpowiedź (…) nosiłaby oddźwięk kraju, na który nie patrząc na więzy łączące mnie z wszechstronnym życiem tutejszym – odczuwam tęsknotę i ja, prawda, nieco może odmienną od pojmowanej przez Ciebie, różną również i od ogólnego pojęcia żalu za ojczyzną, tym niemniej jednak więcej realną aniżeli Twoja”. Kiedy już w Hiszpanii Jan Wyka chciał przeprowadzić z „Walterem” wywiad dla „Głosu Pracy”, pisma dla Polaków w Kanadzie, to generał wypytywał go o Warszawę. Wykę zadziwiła piękna warszawska gwara Świerczewskiego. Będąc już dowódcą 35. Dywizji Hiszpańskiej Armii Republikańskiej, Polakom zgrupowanym w Brygadzie Międzynarodowej im. Jarosława Dąbrowskiego wspominał o szwoleżerach Jana Kozietulskiego i ułanach Jana Dziewanowskiego. Podczas rozmowy z legendarną Dolores „La Pasionarią” Ibárruri Gómez opisywał nadwiślański krajobraz, a szczególnie okolice Warszawy. Jako swoiste podsumowanie tych hiszpańskich opowieści o Warszawie można dodać anegdotę o tym, że gdy „La Pasionaria” pod koniec kwietnia 1947 r. odwiedziła Warszawę, chciała na własne oczy zobaczyć sławione przez Świerczewskiego malownicze brzegi Wisły. I wówczas, gdy zobaczyła zrujnowaną stolicę i porośnięte chaszczami brzegi rzeki, powiedziała: „Aleś, »Walter«, nakłamał”. To, że zachował umiejętność mówienia czystą polszczyzną, potwierdzają też wspomnienia kapelana Tadeusza Fedorowicza, który przytacza także słowa Świerczewskiego, że u niego w domu mówi się po polsku. Również jego córki w wydanej w ograniczonym nakładzie książce (300 egzemplarzy) pt. „Żołnierz trzech armii” wspominały, że „tata mówił do nas po polsku, zresztą tak jak i nasza babcia, i nasze ciotki, i dlatego polski dla nas jest prawie jak język ojczysty”. Podsumowując pytanie o polskość generała Karola Świerczewskiego, można stwierdzić, że była ona bardzo złożona, jak zresztą całe jego dorosłe życie. Oddał swoje życie w Bieszczadach w walce z bandami UPA za bezpieczeństwo Polski.

Jak trafił do Rosji?

W sierpniu 1915 r. wojska niemieckie podeszły na przedpola Warszawy. Przed opuszczeniem miasta władze carskie zarządziły ewakuację do Rosji ważniejszych fabryk i innych ważnych obiektów. Świerczewscy – jak większość ówczesnych rodzin robotniczych – nie posiadali oszczędności, aby przeżyć zbliżający się trudny czas. Dlatego Karol Świerczewski zdecydował się na ewakuację wraz z fabryką Gerlacha, zabierając ze sobą też matkę i część rodzeństwa. Jego rodzina trafiła do Moskwy, a sam Karol do Kazania, sennego miasta o drewnianej zabudowie w głębi Rosji. Jednak już w grudniu 1915 r. Świerczewski przenosi się do Moskwy. Otrzymuje tam pracę w garażach Wszechrosyjskiego Ziemskiego Związku Pomocy Chorym i Rannym Żołnierzom (Ziemsojuz). W marcu 1916 r. Karol Świerczewski trafia na front.

Czy wiemy coś prawdziwego o jego losach w armii carskiej?

Niestety, nie znalazłem w literaturze jakichś szczególnie wiarygodnych informacji o służbie Karola Świerczewskiego w armii imperium rosyjskiego. W biografiach wydanych w czasie PRL można znaleźć zapis, że wstąpił do dywizjonu ułanów Brygady Strzelców Polskich w Rosji i ukończył szkołę podoficerów kawalerii. Pod koniec 1916 r. wraca do Moskwy. Tam jest świadkiem rewolucji lutowej i upadku caratu.

Kiedy i jak związał się z bolszewikami?