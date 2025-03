Pastelowy biznes w stolicy i w powiecie

Najbardziej kontrowersyjny jest typ C, subiektywny, wykonywany po spożyciu alkoholu lub narkotyków: kokainy, eteru, heroiny, pejotlu, a także ich mieszanek. Do litery C dodaje odpowiednie symbole użytego dopalacza: Co., Et, H, Co + Et itp. Od razu jednak wyklucza możliwość odpłatnego zamawiania portretów tego rodzaju. Karykaturalne, efektowne deformacje rezerwuje dla przyjaciół – niektóre z nich to prawie abstrakcje. Tylko ten typ zasługuje zdaniem Stacha na miano Czystej Formy, czyli tylko ten – w wyjątkowych przypadkach – uznaje za sztukę. Typ D różni się od C tylko tym, że ten sam efekt powstaje na trzeźwo, bez używek. Gdy klient(ka) decyduje się na wizerunek w typie E, artysta ma prawo – i zadanie – swobodnie zinterpretować cechy osobowości, czyli stworzyć portret psychologiczny zupełnie według własnego uznania. Do tego musi mieć jednak odpowiednie warunki – natchnienie i humor, mówiąc krótko. Dlatego szczerze uprzedza, że ten rodzaj nie zawsze jest możliwy do wykonania. W tym typie mieszczą się także portrety pośmiertne, tworzone z pamięci lub na podstawie fotografii.

Chyba najprostszy do zrozumienia dla przeciętnych czytelników „Regulaminu” jest opis ostatniego typu, B + E. Chodzi o portrety dzieci. Nie powstaje ich wiele – z oczywistych względów. Pociechy przyprowadzane przez rodziców na sesje są jeszcze mniej cierpliwe niż malarz. Nie mogą lub nie chcą usiedzieć w miejscu, ale Witkacy stara się zazwyczaj, by stworzyć chociaż szkic. Raz zdarza się, że w 1936 roku Stachowi nie tylko udaje się ukończyć pełnoprawny portret małej dziewczynki, ale i ulec jej niezadowoleniu i prośbie o powtórkę! Nie jest to wszak istotka malarzowi nieznana. To córka bliskich zakopiańskich przyjaciół, Zofii i Józefa Fedorowiczów, sześcioletnia Julita. Strasznie jej się nie podoba pierwszy, naburmuszony, dlatego marudzi tak długo, aż wujcio Staś zgadza się na nowy portret. Za drugim podejściem wszystko idzie świetnie i modelka akceptuje dzieło. Będzie je z dumą pokazywała całemu światu aż do swojej śmierci w 2021 roku, będąc wówczas ostatnią kobietą pamiętającą rozmowy z Witkacym.

Rozbieżności cenowe są spore – od 100 do 350 złotych. Realia zmuszają jednak Stacha do częstych obniżek. Typ C, pozbawiony regulaminowej ceny, tworzy niejako prywatnie, na spotkaniach towarzyskich. Zdeformowane wizerunki, okolone zagadkowymi inskrypcjami, rozpalają wyobraźnię osób postronnych, wywołują plotki i pomówienia o uczestnictwo malarza w najwymyślniejszych, wyuzdanych praktykach seksualnych. Efektem artystycznej prowokacji i dystansu Witkacego do samego siebie są narodziny jego czarnej legendy dewianta, ćpuna, degenerata z Krupówek. Nie omieszka skomentować bzdur opowiadanych na jego temat przy okazji wydania w 1932 roku „Narkotyków”, czyli zbioru esejów pod przydługim tytułem „Nikotyna – Alkohol – Kokaina – Peyotl – Morfina – Eter + Appendix”: „Stanowczo odpieram zarzuty co do nałogowego używania wyżej wymienionych preparatów, przyznając się do sporadycznego używania peyotlu i meskaliny, pierwszego wyrobu dr Rouhier, a drugiej fabrykacji wspaniałej firmy Merck. Również przeczę przy sposobności, jakobym oddawał się homoseksualizmowi, do którego czuję wstręt najwyższy; jakobym żył płciowo z moją syjamską kotką, Schyzią (Schizofrenią, Isottą, Sabiną, którą bardzo lubię, ale nic poza tym) i jakoby nierasowe zresztą kocięta z niej zrodzone były do mnie podobne; jakobym miał stragan portretowy na Wystawie Poznańskiej i robił dziesięciominutowe portrety po dwa złote (czego te dranie nie wymyślą!); jakobym był blagierem i rzucał się na kobiety przy lada sposobności; jakobym uwodził mężów żonom, chodził we fraku (nigdy nie miałem fraka w ogóle) na Giewont, pisał sztuki sceniczne dla kawału, nabierał i kpił, i nie umiał rysować. Wszystko to są plotki wymyślone przez jakieś obskurne baby, kretynów i idiotów, a nade wszystko przez draniów chcących mi zaszkodzić. Odpieram te znane mi plotki i z góry te wszystkie, które krążyć jeszcze o mnie w Zakopanem i jego przysiółkach będą. Szlus”.

Stanisław Ignacy Witkiewicz, „Tadeusz Miciński pochylony nad kobiecą dłonią”, pastel z 1917 r. Foto: zbiory Instytutu Badań Literackich PAN

Świetną reklamą na otwarcie Firmy Portretowej jest „Wystawa Obrazów Tymona Niesiołowskiego i Portretów Stanisława Ignacego Witkiewicza” w warszawskim Salonie Czesława Garlińskiego. Oprócz 24 obrazów Niesiołowskiego na ekspozycję trafiają aż 73 pastelowe portrety narysowane przez Stacha. Z okazji wernisażu w kwietniu 1925 roku prasa publikuje zapowiedzi i relacje okraszone reprodukcjami. Katalog wystawy zawiera wstęp autorstwa Witkacego: „Parę dość stosunkowo luźnych uwag o portretach w ogóle i moich portretach w szczególności”. W tym tekście po raz pierwszy ogłasza typologię portretów i zasady obowiązujące klientów. „Regulamin” w formie broszurki wydaje w 1928 i 1932 roku – drugie wydanie zawiera o jeden paragraf więcej. Drukuje także specjalny afisz. Wszystko po to, by nie musieć klarować w nieskończoność wszystkim klient(k)om swoich warunków współpracy.