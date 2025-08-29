Prorok Johannes Voorhout?

Na scenę wkracza młody Bach

26 lat po namalowaniu przez Voorhouta „Domowej sceny muzycznej”, kiedy zarówno Buxtehude, jak i Reinecken byli u szczytu swoich karier, w Lüneburgu pojawił się 15-latek. To Jan Sebastian Bach, który po śmierci rodziców, w 1695 r. zamieszkał ze swoim starszym bratem w Ohrdurf. Jego talent i pracowitość zrobiły wielkie wrażenie na Eliasie Herdzie, który stał się jego tutorem. To właśnie za jego namową młody Bach na początku marca 1700 r. w towarzystwie swojego o 3 lata starszego przyjaciela Georga Erdmanna znalazł się w Lünebergu, gdzie podjął dalszą edukację i zaczął zarabiać na swoje w pełni samodzielne życie: najpierw jako chórzysta, a po mutacji jako skrzypek i organista.

Na tym zazwyczaj kończy się to, co jest pewne w tym rozdziale biografii Bacha, a zaczynają się domysły. Lüneburg Bach opuścił w 1703 r. jako w pełni już ukształtowany genialny artysta. Co działo się przez te trzy lata? Lata młodości. To one mają zwykle decydujący wpływ na to, jak potoczy się życie. Możemy się tylko domyślać, układając strzępy informacji z zachowanych rękopisów i przyglądając się mapie.

Jan Sebastian Bach (1685–1750) – kompozytor i organista niemiecki epoki baroku, jeden z najwybitniejszych artystów w dziejach muzyki – na obrazie Eliasa Gottloba Haussmanna z 1748 r. Foto: Elias Gottlob Haussmann

Wróćmy zatem do mapy. Trzy powiązane ze sobą miasta. O ile niemal pewne jest, że Bach w latach 1700–1703 był w Hamburgu, to biografowie kompletnie milczą na temat jego ewentualnych wizyt w Lubece. Jednak naprawdę mało prawdopodobnym jest, aby nie zawitał do Lubeki, tym bardziej że droga tam nie była ani specjalnie trudna, ani długa. Trudno jest sobie wyobrazić, żeby osoba tak skupiona na muzyce nie wykorzystała okazji, aby uczestniczyć w wielkim wydarzeniu, jakim w owym czasie były Abendmusik. Zwłaszcza że kilka lat później Bach potrafił przejść niemal 400 km w jedną stronę, aby wziąć udział w tym wydarzeniu. W takich okolicznościach 80 km to po prostu spacer. Zadajmy więc pytanie, które samo się nasuwa. Czy pomiędzy rokiem 1700 a 1703 Bach spotkał się z Reineckenem i Buxtehudem? Uważam, że tak. Czy scena namalowana w 1674 r. mogła się rozegrać w 1701 r.? To wysoce prawdopodobne. Bo to, że Bach spotkał się z każdym z tych kompozytorów, jest pewne. Udokumentowane spotkania to przede wszystkim wspomniana wyprawa Bacha do Lubeki w 1705 r. Podstawowym źródłem informacji o niej jest opublikowany w 1750 r. nekrolog lipskiego kantora, napisany przez jego syna Carla Philippa: „Tu, w Arnstadt, szczególnie silna potrzeba słuchania dobrej muzyki skłoniła go do pieszej podróży do Lubeki, aby posłuchać słynnego organisty kościoła Mariackiego, Diedricha Buxtehudena. Pozostał tam, nie bez korzyści, przez prawie trzy miesiące, a następnie wrócił do Arnstadt”.

Pamiętajmy, są to słowa napisane po śmierci Jana Sebastiana Bacha nie przez świadka, ale przez syna, który o tych wydarzeniach wcale nie musiał wiedzieć zbyt wiele. Otóż w grudniu 1705 r. koncertom Abendmusik towarzyszyło szczególne wydarzenie. „Castrum doloris” i „Templum honoris”, wykonane 2 i 3 grudnia, poświęcone pamięci zmarłego cesarza Leopolda I, honorowały koronację Józefa I na cesarza. Nie ma wątpliwości, że Bach był jednym z wykonawców zaangażowanych w to wydarzenie.

Bach i Händel na Abendmusik?

Trudno sobie wyobrazić, by w przypadku tak ważnego wydarzenia zaangażowano nikomu nieznanego przybysza z południowych Niemiec, którym był młodzieniec z Eisenach. Jest to z całą pewnością argument za tym, że Buxtehude musiał znać i cenić Jana Sebastiana Bacha już dużo wcześniej. Co więcej, uważam, że Bach został przez niego zaproszony i poproszony o pomoc w organizacji tego wydarzenia, które z całą pewnością było wyzwaniem dla 70-letniego Buxtehudego.