Aleksander Klotz. Sanacyjny superagent, który udawał lekarza

Po zakończeniu misji na Łotwie został dowódcą kompanii w 55. Pułku Piechoty w Lesznie, a później kształcił się w Wyższej Szkole Wojennej. Zbierał tam bardzo dobre oceny i był uznawany za człowieka wszechstronnie zdolnego. Dobrze mówił po rosyjsku, ukraińsku, czesku, niemiecku, francusku i nieco słabiej po włosku (po 1945 r. nauczył się też angielskiego!). Nie tylko potrafił prowadzić samochód, ale też lokomotywę, a znał się m.in. na kowalstwie i stolarce.

Generał Józef Kuropieska wspominał Klotza jako „dynamicznie wojującego piłsudczyka”. O jego silnych związkach z obozem sanacyjnym świadczyło choćby to, że po zamachu majowym został mianowany zastępcą komisarza rządu na miasto stołeczne Warszawę. W 1929 r. przeszedł do rezerwy, pozostając jednak kadrowym pracownikiem Oddziału II, czyli wywiadu wojskowego. Jednocześnie od 1928 r. był starostą grodzkim lwowskim. Został zapamiętany na tym stanowisku m.in. z ostrego tłumienia antysemickich zamieszek wywołanych przez endeckich studentów (owi studenci organizowali później demonstracje wymierzone w Klotza). Następnie pełnił funkcję starosty m.in. w Płocku, Wadowicach, Radomiu, Grudziądzu i Poznaniu. W 1935 r. był też przez kilka miesięcy konsulem w Ostrawie, skąd go wydalono… za zbyt bojowo-antyczeskie przemówienie. Klotz był więc w II RP osobą dosyć rozpoznawalną. To, że sowieckie tajne służby i podległa im Informacja Wojskowa nie rozpoznały w „doktorze Baranowskim” dawnego starosty lwowskiego, zakrawało na cud lub świadczyło o porażającej nieudolności ich funkcjonariuszy.

Szukając komendanta

We wrześniu 1939 r. Klotz znalazł się w oblężonej Warszawie, gdzie brał udział w założeniu Służby Zwycięstwu Polski. Generał Michał Tokarzewski-Karaszewicz, dowódca tej organizacji, mianował go szefem lwowskich struktur SZP. Klotz dotarł do Lwowa na przełomie października i listopada 1939 r. Po przekształceniu SZP w Związek Walki Zbrojnej Klotz był formalnie od stycznia 1940 r. szefem sztabu Obszaru Lwów ZWZ, na którego czele stanął gen. Tokarzewski. Faktycznie jednak lwowski ZWZ był podzielony na dwie organizacje. ZWZ-1 kierowali dawni przeciwnicy sanacji, a jego ostatnim szefem był sowiecki agent ppłk Emil Macieliński. Ta organizacja nie uznawała władzy Klotza oraz innych dawnych „sanatorów”, skupionych w ZWZ-2. Klotz podejrzewał, że Macieliński pracuje dla NKWD, a jednocześnie dostrzegał, że obie organizacje zostały zinfiltrowane przez Sowietów. Od rządu gen. Władysława Sikorskiego szły natomiast naciski polityczne na dowództwo ZWZ, by pozbyło się Klotza ze swoich struktur. Były starosta lwowski wycofał się więc z działalności w ZWZ i wraz z kilkoma zaufanymi ludźmi utworzył własną organizację o nazwie Wierni Polsce. Jej Sowieci nie zdołali zinfiltrować.

Po tym, gdy w marcu 1940 r. gen. Tokarzewski-Karaszewicz został aresztowany podczas nielegalnego przekraczania granicy sowieckiej i wywieziony w głąb ZSRR, Klotz wraz ze swoją łączniczką Eleonorą Wandą Ptaszek wyruszyli, by go odszukać. W trzy miesiące przebyli trasę liczącą 28 tys. km – od Lwowa, przez Kijów, Czelabińsk, Taszkent, Baku, Syktywar do Irkucka. Nie znaleźli swojego dawnego dowódcy, ale zebrali dużo informacji o sytuacji wewnątrz ZSRR i o położeniu polskich zesłańców. Sporządzili z tej podróży raport, który wysłali w październiku 1941 r. do rządu londyńskiego. Latem 1941 r. Klotz przekazał gen. Roweckiemu, dowódcy ZWZ, sprawozdanie o dwóch latach działalności konspiracji we Lwowie. Przedstawił też mocne dowody zdrady Mikicińskiego, który w wyniku tego został skazany na śmierć i zastrzelony w grudniu 1941 r. w Warszawie przez egzekutorów z ZWZ.