Spacerowicze snujący się po krakowskich Plantach w chłodny poranek 6 listopada 1939 r. musieli być zdziwieni, kiedy niedługo przed południem do budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego podjechały ciężarówki pełne niemieckich żołnierzy. Ludzie w mundurach szybko wyskoczyli z pojazdów i szczelnym kordonem otoczyli gmach Collegium Novum – najbardziej reprezentacyjnego gmachu uniwersyteckiego i siedziby rektora. Tłumowi gapiów towarzyszyło zdziwienie: cóż to nowego szykują okupujący Kraków od ledwie dwóch miesięcy Niemcy? Nikt wtedy nie znał ich perfidii i zbrodniczych zamysłów.