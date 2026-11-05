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Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego opuszcza główny gmach (Collegium Novum), udając się na Wawel, 1933 r.
Spacerowicze snujący się po krakowskich Plantach w chłodny poranek 6 listopada 1939 r. musieli być zdziwieni, kiedy niedługo przed południem do budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego podjechały ciężarówki pełne niemieckich żołnierzy. Ludzie w mundurach szybko wyskoczyli z pojazdów i szczelnym kordonem otoczyli gmach Collegium Novum – najbardziej reprezentacyjnego gmachu uniwersyteckiego i siedziby rektora. Tłumowi gapiów towarzyszyło zdziwienie: cóż to nowego szykują okupujący Kraków od ledwie dwóch miesięcy Niemcy? Nikt wtedy nie znał ich perfidii i zbrodniczych zamysłów.
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