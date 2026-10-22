Zryw trwał niewiele dłużej niż dwa tygodnie. 10 listopada walki praktycznie się zakończyły, choć tu i ówdzie dochodziło jeszcze do aktów oporu. Ale co najważniejsze, brutalna sowiecka interwencja z udziałem ponad 30 tys. żołnierzy, a także samolotów i czołgów, krwawa pacyfikacja Budapesztu, śmierć tysięcy Węgrów, masowe represje oraz egzekucja przywódców powstania odbiły się tak potężnym echem, że przez dekady nikt nie miał śmiałości decydować się na konfrontację z sowiecką machiną zbrojną. Tak było choćby w 1968 r. w Czechosłowacji, którą spacyfikowano niemal bez wystrzału. Ten sam strach kazał Jaruzelskiemu w grudniu 1981 r. rozprawić się z buntem nad Wisłą polskimi rękami, by wyręczyć „towarzyszy sowieckich”.