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Ruszkik haza! Ruscy do domu!

Dokładnie 70 lat temu, 23 października 1956 r., wybuchło powstanie węgierskie. Najkrwawszy z buntów w łonie krajów socjalistycznych, czyli sowieckiej strefie wpływów po 1945 r.

Publikacja: 22.10.2026 21:03

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Ulica Lajosa Kossutha widziana z Placu Franciszkanów w Budapeszcie: antyradzieccy demonstranci masze

Ulica Lajosa Kossutha widziana z Placu Franciszkanów w Budapeszcie: antyradzieccy demonstranci maszerują w proteście przeciwko kontroli ZSRR nad Węgrami, 25 października 1956 r.

Foto: FORTEPAN / Nagy Gyula

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Bogusław Chrabota

Zryw trwał niewiele dłużej niż dwa tygodnie. 10 listopada walki praktycznie się zakończyły, choć tu i ówdzie dochodziło jeszcze do aktów oporu. Ale co najważniejsze, brutalna sowiecka interwencja z udziałem ponad 30 tys. żołnierzy, a także samolotów i czołgów, krwawa pacyfikacja Budapesztu, śmierć tysięcy Węgrów, masowe represje oraz egzekucja przywódców powstania odbiły się tak potężnym echem, że przez dekady nikt nie miał śmiałości decydować się na konfrontację z sowiecką machiną zbrojną. Tak było choćby w 1968 r. w Czechosłowacji, którą spacyfikowano niemal bez wystrzału. Ten sam strach kazał Jaruzelskiemu w grudniu 1981 r. rozprawić się z buntem nad Wisłą polskimi rękami, by wyręczyć „towarzyszy sowieckich”.

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