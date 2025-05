W czasie kampanii wrześniowej Szymon Fedorońko ewakuował się na wschód wraz z Biurem Wyznań Niekatolickich Ministerstwa Spraw Wojskowych i został wzięty do niewoli. Trafił do obozu jenieckiego w Starobielsku, następnie wraz z innymi kapelanami przewieziono go do więzienia w Moskwie. Po odmowie współpracy z władzami sowieckimi został przetransportowany 11 kwietnia 1940 r. do obozu w Kozielsku, a 28 kwietnia zamordowany w Katyniu. Jego szczątki zostały ekshumowane przez Niemców wiosną 1943 r.

W przemówieniu prezydenta Lecha Kaczyńskiego, które miał przygotowane, a którego nie zdołał wygłosić w Katyniu 10 kwietnia 2010 roku znalazł się następujący fragment: „Są wśród nich bracia i dzieci ofiar Katynia. W bombowcu Polskich Sił Zbrojnych nad III Rzeszą ginie 26-letni Aleksander Fedorońko, najstarszy z synów zamordowanego w Katyniu Szymona Fedorońko - naczelnego kapelana wyznania prawosławnego Wojska Polskiego. Najmłodszy syn, 22-letni Orest, poległ - w szeregach Armii Krajowej - w pierwszym dniu powstania warszawskiego. Jego 24-letni brat Wiaczesław, walczący w Zgrupowaniu AK Gurt, ginie 17 dni później”. O ich losach napisaliśmy w „Rzeczpospolitej”.

Wiktor Romanowski zginął w Twerze

Drugi męczennik katyński Wiktor Romanowski ukończył Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Został wyświęcony na księdza 7 kwietnia 1921. Od 1930 r. pełnił funkcję kapelana pomocniczego garnizonu we Włodzimierzu Wołyńskim. Sprawował stanowisko dziekana Okręgu Korpusu nr I. Był tez kapelanem Policji Państwowej.

We wrześniu 1939 trafił do niewoli sowieckiej, był więźniem obozu w Ostaszkowie lub w Starobielsku. Został zamordowany w Twerze. W listopadzie 2007 pośmiertnie został awansowany na stopień podpułkownika.

Włodzimierz Ochab - duchowny karany za odprawienie mszy w cerkwi

Włodzimierz Ochab pochodził z okolic Przemyśla. Podobnie jak Wiktor Romanowski był absolwentem Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 11 maja 1931 r. pełnił obowiązki duszpasterza w cerkwi w Miliku. Następnie pracował w cerkwi w Lipowcu, od 20 września 1935 r. był rektorem filii w Mszanie w okręgu łemkowskim. W kolejnym roku został mianowany proboszczem parafii prawosławnej w miejscowości Buśno w dekanacie hrubieszowskim, którą zamieszkiwali prawosławni Ukraińcy.