Pamiętamy o powstaniu żydowskim w Warszawie (WIDEO)

19 kwietnia 1943 r. dwa tysiące Niemców wkroczyło do getta, by je ostatecznie zlikwidować. Przeciwstawiło się im kilkuset młodych ludzi z konspiracyjnych organizacji - Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB) i Żydowskiego Związku Wojskowego (ŻZW). Dowodził nimi Mordechaj Anielewicz. Powstanie trwało do 16 maja. Zryw powstańców getta warszawskiego z 1943 roku był pierwszą akcją zbrojną o tak dużej skali, skierowaną przeciwko Niemcom.