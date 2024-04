Pamiętamy o powstaniu żydowskim w Warszawie

18 kwietnia w Muzeum Polin odbyła się uroczystość wręczenia Medali „Powstanie w Getcie Warszawskim”, który jest przyznawany przez Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny. Uhonorowani zostali : Halina Birenbaum, Waldemar Dąbrowski, Fundacja Brama Cukermana, Fundacja Zapomniane, Christoph Heubner, Małgorzata Omilanowska - Kiljańczyk, Dariusz Popiela, Rasa Rimickaite, Tomasz Sekielski i Izabela Sekulska.

Powstanie w getcie w Warszawie

W 1940 r. Niemcy ogrodzili murem część centrum Warszawy i stłoczyli tam prawie pół miliona Żydów ze stolicy i okolic. Uwięzieni w getcie, umierali wskutek głodu, chorób, niewolniczej pracy i ginęli w egzekucjach. Latem 1942 r. Niemcy zorganizowali tzw. wielką akcję likwidacyjnę. Wywieźli z getta do ośrodka zagłady w Treblince blisko 300 tysięcy Żydów. Wśród tych, którzy pozostali, narodziła się idea zbrojnego oporu.

19 kwietnia 1943 r. dwa tysiące Niemców wkroczyło do getta, by je ostatecznie zlikwidować. Przeciwstawiło się im kilkuset młodych ludzi z konspiracyjnych organizacji - Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB) i Żydowskiego Związku Wojskowego (ŻZW). Dowodził nimi Mordechaj Anielewicz. Powstanie trwało do 16 maja. Zryw powstańców getta warszawskiego z 1943 roku był pierwszą akcją zbrojną o tak dużej skali, skierowaną przeciwko Niemcom.