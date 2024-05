Dlaczego nie widać wieży hejnałowej bazyliki Mariackiej w Krakowie?

Czytaj więcej Społeczeństwo Porządkowanie terenu byłego obozu KL Plaszow Na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Plaszow w Krakowie trwają prace rewitalizacyjne. To pierwszy etap budowy muzeum.

Odnowiono już złoconą Koronę Królewską bazyliki w Krakowie

Pod koniec sierpnia ubiegłego roku na iglicę wieży wyższej bazyliki Mariackiej wróciła złocona Korona Królewska, która przez blisko osiem tygodni była poddawana renowacji (była m.in. pozłacana metodą galwaniczną). Została ona ściągnięta z iglicy metodą alpinistyczną.

Korona pojawiła się na iglicy hełmu dopiero w roku 1628. Jej powstanie związane jest z objawieniami włoskiego jezuity ojca Giulio Mancinellego, w których Maria poleca nazywać się Królową Polski. Pierwotnie była ona wykonana z drewna, obita blachą i pomalowana złotą farbą. Zachowana do dzisiaj korona wykonana została w roku 1666, w dziesiątą rocznicę lwowskich ślubów króla Jana Kazimierza i oficjalnego ogłoszenia Maryi Patronką i Królową Polski.

Co znajduje się na Koronie Królewskiej bazyliki krakowskiej

Korona waży ok. 350 kg, ma ok. 320 cm średnicy, a jej wysokość to ok. 120 cm. Składa się z ośmiu nieregularnych części, zlutowanych w narożnikach. Znajdują się na niej elementy ornamentyki wieńcowo-liściastej, widoczne są także motywy heraldyczne. „Oprócz tych dekoracji korona posiada na części obręczowej jednego z segmentów rytowaną inskrypcję odnoszącą się do datowania „AD 1666 HP”, drugi monogram należy natomiast łączyć z anonimowym mistrzem – monogramistą – który wykonał koronę wieżową” – czytamy na stronie internetowej bazyliki.

Korona była odnawiana w 1843 r., w latach 1912–1913 i pod koniec lat 70. XX wieku. Podczas tych konserwacji korona złocona była metodą płatkową.