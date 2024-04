Odnawiane są też trzy przydrożne kapliczki w miejscowości Hołoby, na terenie dawnej wsi istniejącej do 1939 r. w powiecie kowelskim województwa wołyńskiego. Są one usytuowane przy wjeździe do dawnego dworu. Zostały wybudowane w 1711 r. z fundacji Józefa Jaruzelskiego. Są zabytkami architektury i sztuki z epoki baroku. Zostały one zwieńczone figurami świętych: Antoniego i Jana Nepomucena, a najwyższa została rozbudowana o kolumnę figurą Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia.

Odnawiamy Panteon Polskiej Emigracji

Prace będą też prowadzone we Francji na cmentarzu Les Champeaux w Montmorency pod Paryżem w tzw. Panteonie Polskiej Emigracji. Znajdują się tam groby wielu znamienitych Polaków, m.in. Juliana Ursyna Niemcewicza, Olgi Boznańskiej, Cypriana Kamila Norwida – który spoczął w zbiorowej mogile. Nagrobki te zostały już odnowione. Teraz prace trwają przy kaplicy Jaroszyńskich, która powstała po 1890 r. po śmierci Mikołaja Jaroszyńskiego, kawalera Legii Honorowej. Był on krótko pierwszym sekretarzem ambasady francuskiej w Stambule.

Instytut podejmuje też działania konserwatorskie w Krasławiu na Łotwie, przy wzniesionym w latach 1756–1767 kościele ufundowanym przez Konstantego Ludwika hr. Platera z Broelu i jego żonę Augustę z Ogińskich, z przeznaczeniem na siedzibę biskupów inflanckich. Prace w tym miejscu rozpoczęły się w 2003 r. W tym roku zostanie przeprowadzona konserwacja obrazu na płótnie „Św. Donat” uważanego dotychczas za „Apoteozę św. Ludwika”.

Powiewiórka – to tam został ochrzczony Józef Piłsudski

Odnawiany jest też drewniany kościół św. Kazimierza w Powiewiórce na Litwie, który wpisany jest wraz z dzwonnicą na litewską listę dziedzictwa kulturowego. Obiekt powstał prawie 300 lat temu. W grudniu 1867 r. w tym kościele został ochrzczony Józef Piłsudski. Użyta wówczas chrzcielnica przetrwała do dziś, podobnie jak księga parafialna z wpisem tego wydarzenia sporządzonym w języku rosyjskim.