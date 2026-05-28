Gdy myślimy o Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych, najczęściej powracają wielkie słowa zapisane 4 lipca 1776 r. w Filadelfii: o równości ludzi, prawach niezbywalnych i zgodzie rządzonych. W tej perspektywie amerykańska niepodległość jawi się jako akt politycznej odwagi. Ale za tym uroczystym obrazem kryje się doświadczenie znacznie bardziej dramatyczne. Deklaracja nie zakończyła sporu z Wielką Brytanią. Nadała mu nowy radykalny sens. Od tej chwili konflikt nie był już tylko walką o prawa kolonistów jako poddanych brytyjskiego monarchy.