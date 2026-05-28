Fragment książki Phoebe Hoban „Basquiat. Życie i dziedzictwo legendy sztuki”, która ukazała się nakładem Domu Wydawniczego Rebis. Tytuł, lead, śródtytuły i skróty pochodzą od redakcji.

Henry Geldzahler przez trzydzieści lat odgrywał rolę barometru świata sztuki. Ten były kurator sztuki współczesnej w Metropolitan Museum przyczynił się do spopularyzowania pop-artu. W 1962 roku podczas sympozjum na temat pop-artu zorganizowanego przez Museum of Modern Art jako jedyny panelista przyklasnął nowemu kierunkowi. W 1969 roku był kuratorem „New York Painting and Sculpture, 1940–1970”, słynnej wystawy inaugurującej obchody stulecia Met, znanej też jako „wystawa Henry’ego”, na której pokazano dzieła artystów szkoły nowojorskiej. Geldzahler był również wieloletnim przyjacielem Factory. „Henry podsunął mi wszystkie moje pomysły”, powiedział kiedyś Warhol. W 1965 roku Frances Fitzgerald napisała o palącej cygara tytułowej gwieździe undergroundowego filmu Warhola „Henry Geldzahler”: „Chociaż został opisany jako «ambasador Metropolitan», nie pełni żadnej takiej archaicznej funkcji. Jest raczej Telstarem świata sztuki i jego drugorzędnych planet – człowiekiem tak dostrojonym do jego wszystkich długości fal, że rejestruje wydarzenia, niemal zanim się wydarzą”.