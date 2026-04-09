We wcześniejszych felietonach („Rzecz o Historii” z 13 marca 2026 r. i 27 marca 2026 r.) opisywałem rozwój radiotelegrafii oparty na odkryciach Nikoli Tesli, Augusto Righiego, Aleksandra Popowa i Josepha Lodge, ale stymulowany energią i przedsiębiorczością Guglielmo Marconiego. Ta technika łączności przyjęła się w telekomunikacji profesjonalnej (głównie związanej z okrętami i telegrafią), jednak daleka jeszcze była od tego, czym radio jest dzisiaj, to znaczy zdecydowanie nie była wówczas formą przesyłania i rozpowszechniania mowy i muzyki. Dzisiaj opowiem o tym, jak radio stało się tym, czym jest obecnie.