Między innymi ich nazwiska zostaną przypomniane w czasie kampanii Guziki Katyńskie. Przy okazji zbliżającej się 86. rocznicy zbrodni katyńskiej rusza bowiem kolejna edycja ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej „Pamiętam. Katyń 1940”.

Reklama Reklama

Symbolem akcji jest przypinka – replika guzika z munduru wojskowego nawiązująca do wiersza Zbigniewa Herberta „Guziki”, który poświęcił swojemu kuzynowi zamordowanemu przez Sowietów w Katyniu.

Wiosną 1940 r. na rozkaz najwyższych władz Związku Sowieckiego bezpieka zabiła ponad 22 tys. Polaków. Byli wśród nich zawodowi oficerowie Wojska Polskiego, policjanci, oficerowie rezerwy, lekarze, nauczyciele, prawnicy, urzędnicy i naukowcy.

Groby ofiar odkryto w Katyniu, Charkowie, Miednoje i Bykowni. Prawda o tych wydarzeniach była zakazana w PRL. Władze rosyjskie przyznały się do popełnienia zbrodni katyńskiej w 1990 roku, ale teraz historycy związani z putinowską Rosją ponownie szerzą kłamstwo katyńskie, obarczając odpowiedzialnością Niemców.

Kampania społeczna: Guzik katyński

Guzik Katyński jest elementem kampanii społeczno-edukacyjnej „Pamiętam. Katyń 1940” zainicjowanej w kwietniu 2007 r. przez Narodowe Centrum Kultury, przed premierą filmu „Katyń” Andrzeja Wajdy. Ojciec reżysera, kapitan Wojska Polskiego Jakub Wajda (1900–1940), zginął w Charkowie.

– Guzik Katyński w formie przypinki to replika artefaktu odnalezionego w dołach śmierci, milczącego świadka zbrodni, który dziś łączy pokolenia – mówi Michał Kosiorek, zastępca dyrektora NCK. – Zachęcamy wszystkich do odbierania przypinek w wyznaczonych punktach w całym kraju i za granicą. Zapraszamy grupy rekonstrukcyjne oraz lokalne ośrodki pamięci do włączania się w akcję i dystrybucję symbolicznych guzików. Każda osoba, która wepnie Guzik Katyński, staje się ambasadorem pamięci o ofiarach Zbrodni Katyńskiej – podkreśla wicedyrektor NCK.

Dr Rafał Kościański, rzecznik prasowy IPN, zwraca uwagę, że „obecnie jesteśmy świadkami powrotu imperialnej polityki Kremla, w tym powrotu rosyjskiej propagandy do narracji, że Zbrodnię Katyńską popełnili Niemcy”. – Symbolem tego procesu jest usunięcie w 2025 r. przez władze Rosji z cmentarzy w Miednoje i Katyniu polskich symboli wojskowych: Orderu Virtuti Militari, którym Polska uczciła wiktorię nad Rosjanami z 1792 r., oraz Krzyża Kampanii Wrześniowej, przypominającego o niemiecko-sowieckiej agresji z 1939 r. – mówi dr Rafał Kościański.

Wobec ograniczonego dostępu do miejsc pamięci szczególnie żywa staje się potrzeba pielęgnowania przestrzeni symbolicznej i przywracania pamięci poprzez różnego typu gesty. – Od kilku lat nie mamy dostępu do lasów w Katyniu, Miednoje i Kuropatach, utrudnione jest dotarcie do Cmentarzy w Bykowni i Charkowie – przypomina kierownik Muzeum Katyńskiego Sebastian Karwat. – Nie możemy w miejscu złożenia ciał naszych bohaterów oddać im należnego hołdu. W symboliczny sposób tę funkcję spełnia obecnie Muzeum Katyńskie jako miejsce, w którym wciąż żywa jest pamięć o ofiarach sowieckiego mordu sprzed 86 lat – dodaje.

Symbolicznym przypinkom towarzyszyć będą plakietki z sylwetkami wybranych dwudziestu ofiar zbrodni katyńskiej, których losy zostaną przywołane w kampanii informacyjnej realizowanej m.in. w mediach społecznościowych. Jeden guzik to jedna ludzka historia, przez długie lata zakłamywana.

– Instytut Pileckiego od początku swojego istnienia ma za zadanie upamiętnianie ofiar systemów totalitarnych, dlatego nasze włączenie się w akcję „Przypnij guzik katyński”, jest naturalnym krokiem w realizacji tej misji – tłumaczy Karol Madaj, p.o. dyrektor Instytutu Pileckiego. – Chcemy w ten sposób postawić na pamięć o konkretnym człowieku, jego pasjach, rodzinie i zasługach dla Rzeczpospolitej. Rozdając repliki guzików w Warszawie, Berlinie i Nowym Jorku, przypominamy, że za każdą z 22 tysięcy ofiar stoi osobista tragedia. Umiędzynarodowienie tej pamięci jest naszym obowiązkiem, zwłaszcza teraz, gdy rosyjski imperializm ponownie zagraża Europie. Zbrodnie w Buczy pokazują, że mechanizmy totalitarne nie odeszły do przeszłości, dlatego głos ofiar Katynia musi wybrzmieć dziś szczególnie głośno – dodaje Karol Madaj.

Akcja „Przypnij guzik pamięci”

Od 11 do 13 kwietnia, w ramach akcji „Przypnij guzik pamięci”, przypinkę będzie można otrzymać m.in. na terenie Muzeum Katyńskiego w Warszawie, w Kordegardzie – galerii NCK przy Krakowskim Przedmieściu, w oddziałach i delegaturach IPN w całym kraju, a także w Instytucie Pileckiego w Warszawie i jego oddziałach: w Augustowie, Berlinie i Nowym Jorku.

Jednocześnie do szkół trafi pakiet edukacyjny. Znajdzie się w nim m.in. mini-serial „Sztafeta” opowiadający o historii młodego człowieka poszukującego śladów pradziadka zamordowanego w Katyniu, a także materiał audiowizualny „Widziałem na własne oczy” – relacja Józefa Mackiewicza ilustrowana zdjęciami ze zbiorów Muzeum Katyńskiego oraz wystawa wirtualna „Niepamięci” – opowieść o losach Polaków więzionych w łagrach sowieckich.

Kalendarium wydarzeń Akcja „Pamiętam. Katyń 1940” Warsztaty „Śledztwo katyńskie” w oddziałowych Biurach Edukacji Narodowej i Delegaturach IPN w całym kraju.

Warszawa, 12 kwietnia: Uroczystości rocznicowe w Muzeum Katyńskim

z udziałem rodzin ofiar zbrodni katyńskiej połączone z otwarciem nowej wystawy czasowej.

Warszawa, 12 kwietnia: Katyński Marsz Cieni, który przejdzie ulicami Warszawy (organizator: Stowarzyszenie Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław”).

Warszawa, 13 kwietnia: Akcja rozdawania guzików katyńskich w galerii Kordegarda przy Krakowskim Przedmieściu 15 - wydarzenie towarzyszące otwartej 9 kwietnia ekspozycji wystawy pt. „Południk 21” nawiązującej do twórczości Józefa Czapskiego – więźnia obozu w Starobielsku, który uniknął śmierci w Katyniu. Czapski opuścił ZSRR z Armią Andersa i poświęcił znaczną część swojego życia na walkę o ujawnienie prawdy o zbrodni katyńskiej i upamiętnienie jej ofiar (organizator: Narodowe Centrum Kultury).

Augustów, 13 kwietnia: Akcja edukacyjna w formie lekcji i spotkań w zaprzyjaźnionych jednostkach edukacyjnych (organizator: Instytut Pileckiego).

Berlin, 13 kwietnia: Wykład i debata poświęcona odkryciu grobów katyńskich prowadzona przez badacza z Niemiec (organizator: Instytut Pileckiego).

Nowy Jork, 13 kwietnia: Akcja kolportażowa i informacyjna w siedzibie Instytutu Pileckiego w Nowym Jorku i przy Pomniku Katyńskim w Jersey City (organizator: Instytut Pileckiego).

Warszawa, 13-20 kwietnia: tydzień edukacyjny w Domu Bez Kantów z warsztatami „Śledztwo katyńskie” dla uczniów szkół ponadpodstawowych i klasy 8 szkoły podstawowej - Krakowskie Przedmieście 11 (organizator: Instytut Pileckiego).

Warszawa, 15 kwietnia: debata historyczna na temat kłamstwa katyńskiego w Centralnym Przystanku Historia w Warszawie, ul. Marszałkowska 107 (organizator: Instytut Pamięci Narodowej).