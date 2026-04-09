Fragment książki Jeremy’ego Blacka „Wielkie strategie wojskowe” (przekł. Mateusz Gwóźdź), która ukazała się nakładem wydawnictwa RM. Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.

Podobnie jak w innych okresach historycznych, wartości kulturowe odgrywały istotną rolę w procesie formułowania i wprowadzania strategii. Najogólniej rzecz biorąc, ta prawidłowość ma zastosowanie w świecie rywalizujących ze sobą religii, w którym tolerancja jest postrzegana jako słabość, a wojny – lub przynajmniej konflikty – religijne uchodzą za konieczne. Wzajemna wrogość była głęboko zakorzeniona. Rywalizację między dynastiami (bez względu na to, czy mowa o Habsburgach i Burbonach czy o Osmanach i Safawidach) należy odczytywać w kontekście kulturowym ze względu na dalekosiężną dynamikę prestiżu i kontroli terytorialnej, które wchodziły w skład kalkulacji dynastycznych.