Reklama

Od akumulatora Plantégo do bolidu Jenatzy’ego. Historia samochodów elektrycznych

Gdy 1 maja 1899 r. pod Achères Camille Jenatzy wsiadł do elektrycznego „bolidu” – wiadomo było, że nastąpi coś niezwykłego. Prowadzony przez niego pojazd osiągnął prędkość ponad 105 km/h.

Publikacja: 22.01.2026 21:00

Elektryczny „ciągnik” hrabiego Alberta de Diona w trakcie wyścigu Paryż–Rouen, 22 lipca 1894 r.

Elektryczny „ciągnik” hrabiego Alberta de Diona w trakcie wyścigu Paryż–Rouen, 22 lipca 1894 r.

Foto: la france automobile

Ryszard Tadeusiewicz

W ostatnich moich felietonach – jeśli ktoś śledzi ich kolejne edycje – mowa była o doskonaleniu okrętów podwodnych. Tematyka ciekawa, ale jednak trochę odległa od naszej codzienności, bo sądzę, że nikt z moich Czytelników nie udaje się na co dzień do pracy czy domu okrętem podwodnym... Natomiast samochodów używamy wszyscy, a nadchodzą czasy, gdy modnie i pod wieloma względami wygodnie będzie używać auta elektrycznego. Poznajmy więc ich historię.

Pozostało jeszcze 96% artykułu

4 zł tygodniowo przez rok !

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.

Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.

Kliknij i poznaj szczegóły oferty

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Widowiska w Pasargadach oraz Persepolis, zorganizowane z rozkazu szacha Pahlawiego z okazji 2500. ro
Historia świata
Mohammad Reza Pahlawi sam wpychał naród w łapy ajatollahów
13 stycznia 1979 r.: demonstracja zwolenników ajatollaha Chomeiniego w Teheranie, stolicy Iranu
Historia świata
Jak ajatollah Chomeini z pomocą Stasi i KGB obalił szacha Iranu
Unia Europejska (stan na 1 lutego 2020 r.). Obecnie kraje członkowskie UE mają łącznie ok. 450 mln o
Historia świata
Kto wygrał zimną wojnę i „Godzina Europy”
Większość kraju jest całkowicie poza kontrolą rządu
Historia świata
Somalia – państwo-widmo
„Ostatnia wieczerza” – malowidło ścienne autorstwa Leonarda da Vinci, wykonane w latach 1495–1498 w 
Historia świata
Leonardo da Vinci i Michał Anioł: Światło geniuszu, mrok rywalizacji
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama