W ostatnich moich felietonach – jeśli ktoś śledzi ich kolejne edycje – mowa była o doskonaleniu okrętów podwodnych. Tematyka ciekawa, ale jednak trochę odległa od naszej codzienności, bo sądzę, że nikt z moich Czytelników nie udaje się na co dzień do pracy czy domu okrętem podwodnym... Natomiast samochodów używamy wszyscy, a nadchodzą czasy, gdy modnie i pod wieloma względami wygodnie będzie używać auta elektrycznego. Poznajmy więc ich historię.