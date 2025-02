Syberia – dziecko rosyjskiego kolonializmu

Czytaj więcej Historia Jak Polak stał się syberyjskim królem wódki Alfons Koziełł-Poklewski nie trafił na Syberię w kajdanach. Wyjechał tam z własnej woli i zrobił oszałamiającą karierę finansową. Część majątku przeznaczył na pomoc dla polskich zesłańców.

I tu pojawia się postać szczególna. Główny bohater tej opowieści. Kozak, bandzior i konkwistador. Cortés i Pizarro w jednej osobie, który dokonał czynów nie mniej epokowych niż jego odpowiednicy w Ameryce Południowej i nie mniej trwałych. A z perspektywy imperialnej Rosji nawet ważniejszych. Jermak Timofiejewicz (zm. 6 sierpnia 1585), bo o nim mowa, to dla historyków postać tyleż legendarna, co anonimowa. Nie wiadomo nawet, gdzie i kiedy się urodził. Wedle jednych źródeł nad rzeką Kamą, wedle innych – nad Donem, a może nawet w jakiejś nędznej wiosce pod Archangielskiem. Był atamanem, przywódcą kozackich szajek, które grabiły kupców moskiewskich i wschodnich posłów wzdłuż rzeki Wołgi. Raz uciekał przed ekspedycjami karnymi wysyłanymi przez cara Iwana, kiedy indziej walczył dla niego (a może i przeciw niemu) w Inflantach. W końcu znalazł schronienie w majątkach braci Nikity i Siemiona Stroganowów, bogatych kupców, którym car nadał wielkie tereny za Uralem, i to właśnie w spisku z nimi (kompletnie bez wiedzy cara) podjął się misji ataku na słaby już wtedy Chanat Syberyjski.

Prywatna armia Stroganowów pod komendą Jermaka (mniej niż tysiąc Kozaków) ruszyła przeciw państwu chana Kuczuma we wrześniu 1581 r. z takim impetem, że bez znaczącej porażki już po roku dotarła do opuszczonej przez Tatarów stolicy, twierdzy Kaszłyk nad Irtyszem. Dopiero po przezimowaniu i krwawych masakrach kolejnych osad nad Irtyszem i Obem latem 1583 r. Kozacy zdecydowali się wysłać gońców po pomoc do Stroganowów i samego cara. Ten przyjął fakt wyprawy do wiadomości i szybko pojął, że przed Kremlem otwiera się kompletnie nowa perspektywa. Wysłał Jermakowi trzystu zbrojnych ze swoimi wojewodami na czele. W tym jednak momencie nieopuszczające dotąd Jermaka szczęście dramatycznie się skończyło. Posiłki nie pomogły, a Kozacy wykrwawiali się w kolejnych walkach. W końcu zginął i sam ataman, tonąc latem 1585 r. w nurtach jednego z dopływów Irtyszu. A nieliczne niedobitki oddziału wróciły do domu. Na krótką chwilę jednak, bo kolejna, dużo lepiej wyposażona ekspedycja wyprawiła się, by dorżnąć siły Kuczuma już dwa lata później.

Walki o ziemie syberyjskich chanów

Podbijanie Syberii trwało jeszcze całych sześć dekad, zanim Siemion Dieżniow w 1648 r. dotarł na najdalszy, wschodni brzeg Kamczatki. Po co te nazwiska? Po co te fakty z odległej przeszłości? Ano po pierwsze, by wykazać, że najprawdziwsza krwawa kolonizacja Syberii miała miejsce nie tak dawno temu. Ledwie czterysta kilkadziesiąt lat przed naszymi czasy. Dokonała się nie wcześniej, a później niż hiszpańskie podboje w Ameryce Południowej. Państwa Azteków czy Inków dawno już nie istniały, kiedy Jermak Timofiejewicz ze swymi Kozakami próbował rzucić na kolana syberyjskich chanów. Po drugie, była – podobnie jak dzieło hiszpańskich konkwistadorów – krwawa i bezwzględna. A po trzecie? Odbywała się kosztem chanatów, które były dziedzicami historycznej tradycji Mongołów Czyngis-chana. A ci, jak pewnie pamiętamy przynajmniej z seriali, od czasów Kubilaja rządzili podbitymi Chinami jako ich cesarze. Nie był to zresztą jedyny zabór przez Rosję dziedzictwa mongolskich dynastii.

Piotr I, a potem Katarzyna wielka najpierw wysyłali kupców i inżynierów, by zbadać zasobność terenów w surowce. Potem zakładali stanice kozackie, które miały pilnować szlaków

Wczesne pokolenie Romanowów po osiągnięciu brzegów Kamczatki skutecznie kolonizowało też tereny na południe od dawnych ziem Chanatu Syberyjskiego. Piotr I, a potem Katarzyna wielka najpierw wysyłali kupców i inżynierów, by zbadać zasobność terenów w surowce. Potem zakładali stanice kozackie, które miały pilnować szlaków. W dalszej kolejności na puste tereny Azji przenoszono całe wsie, by na koniec otworzyć kopalnie. Tak dobierano się do bogactw syberyjskiej ziemi. Ostatnią częścią dziedzictwa wielkich chanów, którą zawładnęła Rosja, był Chanat Krymski, podbity i zhołdowany przez carów w 1774 r. wskutek wygranej wojny z Turcją. Historię jego suwerenności ostatecznie kończy aneksja terenów Chanatu w 1783 r. To symboliczna data, kiedy Romanowowie ostatecznie wycierają z kart historii resztę śladów po dziejach imperium chanów z Karakorum.