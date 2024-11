Tytoń – indiańska zemsta na Europejczykach

„Cudowne lekarstwo na wszystkie dolegliwości”

W 1577 roku lekarz hiszpański lekarz i botanik Nicolas Monardes ogłosił w swojej książce pt. „Radosne wieści z nowo odkrytego świata”, że tytoń jest rośliną leczącą aż 20 chorób, zaczynając od migreny aż po dnę moczanową, febrę, puchlinę wodną, a nawet ból zębów.

Za jak cudowną roślinę uznano tytoń świadczy nadanie jej łacińskiej nazwy „Sacra herba”, czyli „święte zioło”. Brytyjski lekarz Jonh Gerard zapisał w swoim notesie, że „przez niektórych nazywana jest także Nicotiana”. W taki oto sposób mało znany ambasador francuski przy dworze portugalskim Jean Nicot Sieur de Villemain rozsławił swoje nazwisko. Nicot przemieniono w słowo nikotyna, którą nazwano alkaloid zawarty w liściach owej indiańskiej rośliny. Przeróbka fonetyczna słów Nicot i nikotyna zaowocowało znaną do dzisiaj nazwą „tytoń”.

Interesujący się medycyną ambasador Nicot postanowił wypróbować liście tytoniu w szpitalu, a jego nasiona wysłał w prezencie dla królowej matki Katarzyny Medycejskiej.

Ale za palenie tytoniu nie ponosi odpowiedzialności ów Francuz, tylko wspomniany Brytyjczyk John Gerard. To on jako pierwszy przyjrzał się uważnie co z tytoniem robią Indianie. Na podstawie tych obserwacji zapisał w swoim „Zielniku”; „Wysuszone liście pali się w fajce, dym wciąga się do brzucha, a potem wypuszcza nozdrzami”.

„Palenie obowiązkowe!”

Nikt tak bardzo nie podtrzymał entuzjazmu i podziwu dla „leczniczych” właściwości tytoniu jak lekarz angielski Nicholas Culpeper, który w 1653 roku napisał w swojej książce pt. „Complete Herbal”: „Pochodzi owa roślina z Indii Zachodnich, ale uprawiamy ją w naszych ogrodach”. Culpeper wymienił następnie całą długą listę chorób, które można zwalczać za pomocą wdychania dymu ze spalonych liści tej rośliny. Twierdził nawet, że posiekane liście zmieszane z wieprzowym smalcem zabijają wszy, leczą otyłość, koją ból zębów oraz łagodzą stany zapalne kości i stawów. Podkreślał przy tym jednak, że jest to substancja tak silna, że łyżka destylowanego olejku z tytoniu może zabić kota.