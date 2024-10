Okulary zawdzięczamy mistrzom z Murano

W ten sposób udawało się tworzyć w miarę płaskie tafle szklane. Dopiero kiedy szkło stygło nakładano na nie srebrne płatki. Niewielu rzemieślnikom udawało się zrobić w ten sposób przyzwoite duże zwierciadło. Wskutek różnicy współczynników kurczliwości szkła i srebra, takie zwierciadła bardzo łatwo pękały. Dlatego wyroby te były niezwykle drogie i znaleźć je można było jedynie w najbogatszych rezydencjach.

Ale rzemieślnicy z Murano nie poddawali się. Liczne eksperymenty kończyły się co prawda porażkami, ale do odważnych świat należy. Wreszcie ktoś wpadł na pomysł, żeby do stygnącej masy szklanej dodać amalgamat rtęci i cyny. Efekt był piorunujący. Tak zrobione tafle szybowe miały solidną, trwałą, lśniącą i doskonale odbijającą światło powierzchnię. Jednym słowem narodziło się prawdziwe lustro, które choć nadal było wyrobem dość luksusowym, stosunkowo szybko rozpowszechniło się z Wenecji na całą Europę. Ludzie nie tylko ujrzeli własne odbicia i przekonali się jak wyglądają.

Drewniane okulary

Wynalazki weneckich mistrzów miały jednak przede wszystkim ogromne znaczenie dla rozwoju optyki i dziedziny medycyny, którą dzisiaj nazywamy okulistyką. Co prawda pierwsze formy „okularów” pojawiły się już na pod koniec XIII wieku i nazywano je „oglarios de vitro”, ale były one bardzo nieprecyzyjne i pomagały zaledwie lekko powiększyć obraz obiektu z bardzo bliskiej odległości. Były to bowiem po prostu dość starannie oszlifowane przezroczyste kamienie szlachetne lub szkło o bardzo słabej przezroczystości. Takim przedmiotem podobno posługiwał się przy czytaniu nawet sam cesarz rzymski Neron. Ale ze względu na wartość kamienia musiał to być przedmiot niezwykle drogi.

Do stygnącej masy szklanej szkłodzieje z Murano dodali amalgamat rtęci i cyny. Tak zrobione tafle szybowe miały solidną, trwałą, lśniącą i doskonale odbijającą światło powierzchnię. Jednym słowem narodziło się prawdziwe lustro

Szkło weneckie zmieniło świat, choć to dopiero mistrzowie florenccy, a później holenderscy, w oparciu o doświadczenie rzemieślników z Murano zaczęli je przeobrażać w soczewki o konkretnym zastosowaniu. Nadal jednak okulary były jedynie dla bardzo zamożnych ludzi. Noszenie okularów florenckich w drewnianych oprawkach było w XVI wieku manifestacją zamożności niemniejszą niż noszenie bardzo drogiej biżuterii. Ale nawet jak kogoś było na nie stać to nie był ich w stanie nosić na co dzień. Niewygodne oprawki były wykonane z drewna. Takie okulary były ciężkie, nie miały zauszników, ani zawiasów. Często były jedynie uczepionym na łańcuszku binoklem, który trzeba było nieustannie przykładać do oczu. Dopiero w 1730 roku, dzięki udoskonalaniu i zmniejszeniu powierzchni soczewek, londyński okulista Edward Scarlett, wpadł na pomysł skonstruowania sztywnych metalowych ramek , które miały zauszniki zakładane na uszy. 22 lat później pomysł ten udoskonalił James Ayscough, który wymyślił okulary z podwójnymi zawiasami. Ten prosty pomysł sprawdza się doskonale do dzisiaj.