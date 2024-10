Kolumb zidentyfikowany, ale nadal niewiele wiemy o jego pochodzeniu

Wyniki najnowszych badań genetycznych szczątków żeglarza i jego krewnych, przeprowadzone przez zespół hiszpańskich naukowców zamykają dyskusję na temat polsko-litewskiego pochodzenia Kolumba.

Jednak jego pogrzeb w Santa María La Antigua w Valladolid nie musiał być skromny. Chodziło przecież pochówek byłego admirała i namiestnika królewskiego nowo odkrytych terytoriów zamorskich. W dodatku Kolumb i jego syn Diego byli ludźmi majętnymi. Ciało odkrywcy Ameryki zostało pierwotnie złożone w klasztorze San Francisco w Valladolid. Ale kilka lat później, na żądanie jego syna Diega i kuzyna Juana Antonia Colóna, szczątki żeglarza przeniesiono najpierw do klasztoru Santa Maria de las Cuevas w Sewilli, a prawdopodobnie 30 lat później, czyli ok. 1536 r., zostały przewiezione do katedry Santo Domingo. Wiemy o tym z ukończonej w 1561 r. „Historii Indii” (hiszp. „Historia de las Indias”) autorstwa Bartolomé’a de Las Casasa. Dziewiętnastowieczny historyk Antonio López Prieto twierdził także, że informację o przewiezieniu szczątków Kolumba na jego ukochaną Hispaniolę potwierdzał rękopis z 1549 r. zatytułowany „Relación de cosas de La Española”. Problem tylko w tym, że ten rękopis zaginął, kiedy poszukiwano potwierdzenia, czy szczątki pochowane w Hawanie należały do Krzysztofa Kolumba.

Powrót do Sewilli

Wielu historyków, jak np. Diego Ortiz de Zúñiga w swojej pracy „Anales”, powtarzało po Bartolomé de Las Casasie, że szczątki admirała na pewno ekshumowano w Sewilli ok. 1536 r. i przewieziono karawelą do Santo Domingo. Jako poszlakę potwierdzającą tę zdumiewającą operację wskazuje dokument wystawiony w 1536 r. w klasztorze Santa Maria de las Cuevas w Sewilli. Jest w nim zapisek o „dostawie” wysyłki na Santo Domingo. Jednak data oraz forma przeniesienia szczątków wzbudza do dzisiaj kontrowersje. Należy podkreślić, że taka operacja przeniesienia szczątków do katedry na zachodniej półkuli, wymagała osobistej zgody króla Hiszpanii Karola I. Wiele statków wówczas tonęło. Ryzyko utraty trumny było bardzo duże.

Aby potwierdzić pochodzenie szczątków od Kolumba, eksperci musieli niezależnie od siebie, bez wymiany informacji, dojść do tych samych wniosków.

Czy taką królewską zgodę udało się zdobyć wdowie po synu Kolumba, Marii de Toledo? Była ona siostrzenicą księcia Alby i królewską krewną, miała więc łatwy dostęp do króla. Zachowany do dzisiaj dokument potwierdzający przywileje królewskie Karola I, nakazujące dziekanowi i kapitule katedry Santo Domingo pochowanie w niej Krzysztofa Kolumba i jego syna Diego, są poszlaką, że wielki odkrywca tam właśnie spoczął. Problem tylko w tym, że nie na zawsze.

W 1795 r. Hiszpania scedowała na Republikę Francuską zachodnią część wyspy La Española, która dzisiaj stanowi terytorium Dominikany. Hiszpanie nie zostawili Francuzom swojego wielkiego żeglarza. Na mocy edyktu królewskiego i przy wsparciu arcybiskupa Portillo, generała Aristizábala, 20 grudnia 1795 r. dokonano ekshumacji trumny zawierającej przypuszczalne szczątki Krzysztofa Kolumba i przewieziono je do Hawany. W 1899 r. kości Krzysztofa Kolumba powróciły do Sewilli.