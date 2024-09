Krzysztof Kowalski: Szukać trzeba do skutku

Po 80 latach odnaleziono ciała amerykańskich żołnierzy

Upłynęło 80 lat. DPAA – Defense POW/MIA Accounting Agency – w Departamencie Obrony USA, odpowiedzialna za repatriację jeńców wojennych i osób zaginionych podczas walk, postanowiła ponownie poszukać szczątków dwóch członków załogi uznanych za zaginionych. O pomoc poproszono brytyjską Cotswold Archaeology. Badacze użyli najnowocześniejszego sprzętu – magnetometrów, georadarów, wykrywaczy metali. W świat właśnie poszedł komunikat, że misja się powiodła. Analiza DNA umożliwiła identyfikację szczątków dwóch pilotów: Waltera Malaniaka i Aarona Brinkoetera. Zostali pochowani z wojskowymi honorami.

Wyrażając pełne uznanie dla tej akcji, należy wszakże zauważyć, że w Polsce dzieje się podobnie. Wszystkich tego rodzaju działań nie sposób wymienić w felietonie, ale o jednym wspomnieć wypada: archeolodzy z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku prowadzą wykopaliska, które rozpoczęły się w maju i potrwają do listopada. Jest to XI etap badań archeologicznych na Westerplatte, zainicjowanych w 2016 r. przez nowo utworzone Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Strona internetowa tej placówki informuje: „Tuż po wojnie na obszarze WST, oddalonym od zamieszkanych dzielnic Gdańska, odbywało się detonowanie niewybuchów. W latach 60. XX w. wzniesiono tam słynny pomnik, który przez kolejne dekady był świadkiem wizyt światowych dygnitarzy. Ale dopiero osiem lat temu zaczęto należycie podchodzić do odkrywania tajemnic skrywanych przez ziemię na Westerplatte”.

Poszukiwania nie są bezowocne. Na nowym cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego na terenie półwyspu już spoczęli żołnierze odnalezieni w 2019 r. Miejsce pochówku bohaterów pozostawało zapomniane przez 80 lat, mimo że znajdowało się w samym centrum Westerplatte, kilkanaście metrów od głównego traktu spacerowego prowadzącego do pomnika Obrońców Wybrzeża.

Komunikat Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 poinformował, że obowiązek ojczyzny został spełniony: „Uroczysty pochówek bohaterów był dopełnieniem powinności wobec poległych polskich żołnierzy, który spełnia dzisiaj Polska”.