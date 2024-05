24 sierpnia w czasie starcia z japońskim okrętem CD-22 wystrzelił trzy torpedy, które chybiły celu i został zatopiony przez ładunek głębinowy.



Grupa Lost 52 Project przed odnalezieniem USS Harder odnalazła wcześniej co najmniej sześć wraków okrętów podwodnych USA zatopionych w czasie II wojny światowej.



20 Tyle japońskich okrętów i statków miał zatopić USS Harder

- Jesteśmy wdzięczni za to, że grupa Lost 52 dała nam okazję, by raz jeszcze uhonorować waleczność załogi — podkreślił Cox. Jak dodał wrak jest „miejscem wiecznego spoczynku marynarzy, którzy oddali życie w obronie narodu”. Jak dodał wrak jest „wojenną mogiłą” co powinno zostać uszanowane przez wszystkich.



USS Harder i brawurowy atak kmdr. Samuela Dealeya na japoński niszczyciel

Kapitanem USS Harder był komandor Samuel Dealey, który pośmiertnie otrzymał odznaczenie Medal of Honor, najwyższe amerykańskie odznaczenie wojskowe, za osiągnięcia w czasie piątego patrolu okrętu, przeprowadzonego między marcem a lipcem 1944 roku. W tamtym czasie USS Harder zatopił trzy japońskie niszczyciele i prawdopodobnie zatopił lub poważnie uszkodził dwa kolejne w ciągu zaledwie dwóch dni. Okręt zyskał przydomek „zabójcy niszczycieli”.



Kmdr Dealey miał przeprowadzić m.in. brawurowy atak na jeden z japońskich niszczycieli — w jego trakcie wynurzony USS Harder wystrzelił trzy torpedy w stronę dziobu japońskiego okrętu w momencie, gdy obie jednostki znajdowały się na kursie kolizyjnym. Następnie USS Harder się zanurzył i miał przepłynąć tuż pod niszczycielem w momencie, gdy trafiły go dwie z trzech wystrzelonych topred.