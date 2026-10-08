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Polacy na Kremlu. Polski triumf i upadek Rosji na dno

Był 9 października 1610 r. Polskie oddziały pod komendą hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego, z pełnymi honorami, w lśniących pancerzach, pod bronią i z rozwiniętymi triumfalnymi sztandarami wkraczały na Kreml. Polacy byli zresztą w Moskwie już od kilkunastu dni. Zwycięskie wojska Żółkiewskiego dotarły do stolicy carów w nocy z 20 na 21 września, jednak oficjalne wejście do moskiewskiego zamku Rurykowiczów miało miejsce nieco ponad dwa tygodnie później.

Publikacja: 08.10.2026 21:00

Ernst Lissner, „Polacy oddają Kreml moskiewski księciu Pożarskiemu w 1612 r.” – akwarela na papierze

Ernst Lissner, „Polacy oddają Kreml moskiewski księciu Pożarskiemu w 1612 r.” – akwarela na papierze z 1938 r.

Foto: Galeria Trietiakowska/wikimedia commons

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Bogusław Chrabota

I to ta data – 9 października – przeszła do historii jako polski triumf i upadek Rosji na samo dno. Moment najgorszego z moskiewskich wstydów i potężna drzazga w oczach dziedziców Iwana Groźnego. „Wielka smuta” przełomu XVI i XVII w. była zresztą poniekąd, przynajmniej w części, jego osobistą zasługą. Iwan pogorszył sytuację materialną rosyjskiego chłopstwa. Nasiliły się ciężary feudalizmu. Wprowadzona przez cara „oprycznina” bezlitośnie łupiła chłopów. Brutalny car nie zadbał też o następstwo tronu. Szykowanego na monarchę Iwana Iwanowicza osobiście zamordował po tym, gdy syn stanął w obronie pobitej przez okrutnika żony. Drugi z synów, Fiodor, był słaby na ciele oraz umyśle i zmarł bezpotomnie. A trzeci, Dymitr, został zamordowany jako niespełna dziewięciolatek w Ugliczu, na carskim dworze w maju 1591 r. O świcie na dziedzińcu pałacu słudzy znaleźli dziecko z poderżniętym gardłem. To był koniec wielkiej dynastii Rurykowiczów i początek „smuty”, epoki upadku i poniżenia, morderstw, buntów i wielkiego głodu. Nic gorszego Święta Ruś nie doświadczyła od czasu najazdu Mongołów.

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