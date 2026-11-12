To swoisty paradoks, choć i po trosze prawidło historii, że z taką atencją wspominamy Ojców Założycieli Niepodległej. Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty są na piedestale. I niemal nie zostawiają przestrzeni na inne szczegóły historii. A przecież nie byli jedyni.

Niepodległość była wysiłkiem zbiorowym, jak większość przełomowych zdarzeń w dziejach świata. Wysiłkiem okupionym krwią, zniszczeniem, nieszczęściem setek tysięcy i milionów ludzi. Mężczyzn i kobiet. Zastanawiam się, kto dziś czyta napisy na ich zamazanych wiekiem nagrobkach? Kto próbuje odnaleźć nazwiska? Kto wspomni o poległych, kiedy minęły już cztery pokolenia i nawet w pamięci rodzin zacierają się daty i imiona. Kto ich uhonoruje? Przecież byli treścią niepodległości. Tymi, bez których nic by się nie wydarzyło, choć dziś zostaje po nich pustka.