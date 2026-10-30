Z badania, które CBOS przeprowadził sześć miesięcy temu, wynika, że granice młodości i starości przesunęły się: respondenci wskazywali – odpowiednio – na 39. i 67. rok życia. A inaczej: dłużej czujemy się młodzi i później zaczyna się dla nas starość. Na przestrzeni ostatnich lat – informuje CBOS – wzrosła również liczba Polaków, którzy mają poczucie, że w ich życiu jeszcze wiele dobrego może się wydarzyć: w 2016 r. pod taką opinią podpisało się 25 proc. respondentów, którzy skończyli 75 lat, w 2026 r. – 36 proc.