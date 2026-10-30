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Anna Jagiellonka (ur. 18 października 1523 r. w Krakowie, zm. 9 września 1596 r. w Warszawie) – córka Zygmunta I Starego i Bony Sforzy, w grudniu 1575 r. okrzyknięta królem Polski. 1 maja 1576 r. poślubiła Stefana Batorego i została koronowana na królową (Batory stał się iure uxoris królem Polski i sprawował faktyczną władzę). Ostatnia polska monarchini z dynastii Jagiellonów, bezdzietna. Po śmierci męża (1586) doprowadziła do wyboru na króla Polski Zygmunta III Wazy, swojego siostrzeńca. Na zdjęciu: obraz Marcina Kobera „Anna Jagiellonka w stroju koronacyjnym” (po 1575 r.)
Z badania, które CBOS przeprowadził sześć miesięcy temu, wynika, że granice młodości i starości przesunęły się: respondenci wskazywali – odpowiednio – na 39. i 67. rok życia. A inaczej: dłużej czujemy się młodzi i później zaczyna się dla nas starość. Na przestrzeni ostatnich lat – informuje CBOS – wzrosła również liczba Polaków, którzy mają poczucie, że w ich życiu jeszcze wiele dobrego może się wydarzyć: w 2016 r. pod taką opinią podpisało się 25 proc. respondentów, którzy skończyli 75 lat, w 2026 r. – 36 proc.
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