Fragment książki Edmunda Króla „Byłem Karpatczykiem. Przez osiem lat z Polski do Polski”, która ukazała się nakładem wydawnictwa Nieoczywiste (Warszawa 2025). Śródtytuły pochodzą od redakcji.

Wrzesień 1939 roku. Walec kolejnej wojny światowej rujnował ludzkie życie, dorobek wielu pokoleń, ale także indywidualne plany i marzenia. Tuż przed jej wybuchem zdobyłem upragniony indeks. Jednak najazd wojsk hitlerowskich na naszą ziemię przerwał rozpoczęte studia ekonomiczne i zamiast książki musiałem na sześć lat wziąć do ręki karabin, aby walczyć z gwałtem hitlerowsko-faszystowskim. Brałem udział w kampanii wrześniowej na Podkarpaciu, a w następnych latach walczyłem w szeregach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Do Polski wróciłem po ośmiu latach, a dokładniej po 2910 dniach.