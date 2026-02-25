Reklama

Muzeum w Gnieźnie usunęło część wystawy. Prace wcześniej wzbudziły kontrowersje

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie usunęło część wystawy poświęconej średniowieczu, która wywołała kontrowersje. Wcześniej zaniepokojenie jej treścią wyraziła kuria.

Publikacja: 25.02.2026 14:21

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie usunęło część wystawy „RE: Średniowiecze. 1000 lat 100

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie usunęło część wystawy „RE: Średniowiecze. 1000 lat 1000 wersji”

Foto: Albin Marciniak / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Mowa o wystawie czasowej „RE: Średniowiecze. 1000 lat 1000 wersji”, której częścią były usunięte już memy wykorzystujące wizerunki religijne dotyczące męki i zmartwychwstania Chrystusa.

Wystawa poświęcona średniowieczu w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wernisaż wystawy czasowej „Re: Średniowiecze. 1000 lat 1000 wersji” odbył się w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie 25 stycznia 2026 r. Wystawa będzie otwarta do 4 października 2026 r. 

W komunikacie informującym o wernisażu muzeum podkreśliło niekonwencjonalny charakter wystawy, w której średniowiecze styka się ze współczesnością: „Na ścianach widoczne są rozmowy w formie wiadomości tekstowych, czy obrazy średniowieczne przekształcone w memy”. Tymi ostatnimi urażona poczuła się jednak część odbiorców. Na sprawę zareagowała kuria.

Wystawa w Gnieźnie. Kuria wydała oświadczenie

We wtorek 24 lutego rzecznik prasowy archidiecezji gnieźnieńskiej ks. Remigiusz Malewicz wydał oświadczenie. Podkreślił w nim, że kuria wyraża głębokie zaniepokojenie sposobem, w jaki na wystawie wykorzystane zostały wizerunki religijne.

„Dla osób wierzących przedstawione obrazy nie są jedynie elementem kulturowego przekazu, lecz stanowią wyraz najgłębszych prawd wiary oraz przestrzeń przeżycia duchowego. Wykorzystywanie ich w kontekście humorystycznym, opatrzonym komentarzami prezentowanymi na wystawie, budzi ból oraz poczucie braku należnego szacunku wśród wiernych” – czytamy w oświadczeniu.

Reklama
Reklama

Kuria podkreśliła w nim również, że szanuje wolność twórczości artystycznej, a także autonomię instytucji kultury. Przy czym przypomniała, że „[…] wolność wyrazu wiąże się z odpowiedzialnością za słowo i obraz, a także z wrażliwością na to, co dla innych stanowi rzeczywistość świętą i szczególnie doniosłą”.

Muzeum w Gnieźnie usunęło część wystawy poświęconej średniowieczu

Jeszcze we wtorek na oświadczenie kurii odpowiedziało Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Wyjaśniło, że celem wystawy jest przedstawienie i zbadanie recepcji średniowiecza na przestrzeni epok.

Dodało, że instalacja artystyczna autorstwa Zofii Załeskiej – czyli część wystawy, która wzbudziła kontrowersje – „[…] dotyka zagadnienia, jak współczesny język komunikacji – memy – rezonuje z estetyką epoki”. Natomiast zarówno autorka, jak i pozostali twórcy wystawy nie mieli zamiaru nikogo obrażać czy ośmieszać.

Władze muzeum wyraziły zrozumienie dla skrajnych emocji, które wywołała wspomniana część wystawy, a szanując głosy odbiorców usunęły z wystawy – w porozumieniu z twórczynią – memy budzące najwięcej kontrowersji.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Kościół Sztuka Kultura
Jan Ołdakowski, dyr. Muzeum Powstania Warszawskiego
Historia Polski
Jan Ołdakowski: Istnieje zapotrzebowanie na wiedzę o tym, jak być liderem
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
Płk Jan Rzepecki „Prezes”, szef BIP w KG ZWZ-AK Foto: Wikipedia Commons
Historia Polski
Akcja „N”: Jak Armia Krajowa prowadziła wojnę psychologiczną
Warszawskie getto
Historia Polski
Witold Mędykowski: Twierdzenie, że polscy burmistrzowie byli odpowiedzialni za Holokaust, jest nieprawdziwe
Kim był Ludolf von Alvensleben? „Polakożerca”
Historia Polski
Kim był Ludolf von Alvensleben? „Polakożerca”
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama