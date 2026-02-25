Mowa o wystawie czasowej „RE: Średniowiecze. 1000 lat 1000 wersji”, której częścią były usunięte już memy wykorzystujące wizerunki religijne dotyczące męki i zmartwychwstania Chrystusa.

Wystawa poświęcona średniowieczu w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wernisaż wystawy czasowej „Re: Średniowiecze. 1000 lat 1000 wersji” odbył się w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie 25 stycznia 2026 r. Wystawa będzie otwarta do 4 października 2026 r.

W komunikacie informującym o wernisażu muzeum podkreśliło niekonwencjonalny charakter wystawy, w której średniowiecze styka się ze współczesnością: „Na ścianach widoczne są rozmowy w formie wiadomości tekstowych, czy obrazy średniowieczne przekształcone w memy”. Tymi ostatnimi urażona poczuła się jednak część odbiorców. Na sprawę zareagowała kuria.

Wystawa w Gnieźnie. Kuria wydała oświadczenie

We wtorek 24 lutego rzecznik prasowy archidiecezji gnieźnieńskiej ks. Remigiusz Malewicz wydał oświadczenie. Podkreślił w nim, że kuria wyraża głębokie zaniepokojenie sposobem, w jaki na wystawie wykorzystane zostały wizerunki religijne.

„Dla osób wierzących przedstawione obrazy nie są jedynie elementem kulturowego przekazu, lecz stanowią wyraz najgłębszych prawd wiary oraz przestrzeń przeżycia duchowego. Wykorzystywanie ich w kontekście humorystycznym, opatrzonym komentarzami prezentowanymi na wystawie, budzi ból oraz poczucie braku należnego szacunku wśród wiernych” – czytamy w oświadczeniu.