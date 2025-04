Ostatnie bitwy i koronacja Chrobrego

Nie sposób rzeczonego podania osadzić dokładnie w czasie. Jeżeli nawet te wydarzenia nie rozegrały za czasów Bolesława, to pokazują pewien mechanizm, który polski książę, tak sprytnie wyzyskujący lokalne zaszłości, z pewnością wykorzystał. Podanie głosi, że Galindowie „z radością wyprawili się do sąsiedniej chrześcijańskiej ziemi”. Wielu ludzi wzięli do niewoli, ale ściągnęli tym wyprawę odwetową – a chrześcijanie, wbrew zasadom swej wiary, nie okazywali miłosierdzia i wycięli w pień galindzkich wojowników. Wtedy sąsiedni lud Sudowów, których zwano też Jaćwingami, wkroczył do bezbronnego kraju Galindów i uprowadził wszystkich jego mieszkańców. „Dlatego ziemia owa aż do naszych czasów pozostała opustoszała” – kończy się legenda, spisana około 1325 roku.

O zdobyczach pruskich Bolesława Chrobrego niewiele wiadomo. Podbił ziemie Pomezan zwane Pomezanią, co znaczyło Kraj Lesisty, ziemie Sasinów zwane Sasinią, co znaczyło Kraj Zajęcy, i ziemie Galindów. Może, zachęcony sukcesami, ruszył dalej, zmuszając kolejne pruskie plemiona, by uznały jego władzę. Przygotowywał grunt do chrystianizacji swoich pruskich ziem, lecz poważniejszy niż skromna obstawa przydzielana misjonarzom. Księżna lotaryńska Matylda stwierdziła, że polski książę „uczynił zbrojnie to, czego święci nauczyciele zdziałać nie mogli słowem, nakłaniając do Stołu Pańskiego barbarzyńskie i najsurowsze ludy”. Przypuszcza się – chociaż archeolodzy dalecy są od jednomyślności – że być może w ostatnich latach panowania Bolesława Chrobrego w Chełmnie, czyli stosunkowo niedaleko od pruskich ziem, przystąpiono do budowy trójnawowej bazyliki, idealnego „centrum dowodzenia” dla przyszłej misji.

Ostatni element układanki

Wyprawą na Prusy zwieńczył Bolesław proces tworzenia imperium. Rozległy był kraj Chrobrego, nawet bez utraconych Pragi, Miśni i Kijowa. Nikomu z rodu Piastów nie udało się dorównać Chrobremu – ani jego przodkom, ani jego potomkom, chociaż ród Piastów miał trwać jeszcze dwadzieścia trzy pokolenia! Tygodnie zajmowało przemierzenie włości Bolesława – od Morza Bałtyckiego po południowe krańce Moraw czy od rzeki Łaby po rzekę Bug.

Zamieszkiwały je rozmaite plemiona. Wypędziwszy przyrodnich braci, Bolesław opanował potężne grody w Gnieźnie, Poznaniu i Gieczu wraz z otaczającą je „krainą pól”, czyli Polską. Jednocześnie mianem Polski zaczęto określać wszystkie posiadłości Bolesława i jego potomków z rodu Piastów, więc z czasem ową „krainę pól” nazwano Starą Polską, a później Wielkopolską, co trwa po dziś dzień.