Królewska koronacja Bolesława Chrobrego

Dzień wielkiej chwały

Wiele wskazuje na to, że koronacja odbyła się w Wielkanoc, która w 1025 r. wypadała 18 kwietnia. Stuprocentowej pewności jednak nie ma. Mogło to się zdarzyć 23 kwietnia, w dzień św. Wojciecha, albo w Zielone Świątki – 6 czerwca. Mógł też Bolesław Chrobry koronować się wcześniej, wzorem Karola Wielkiego, w Boże Narodzenie, a więc 25 grudnia 1024 r. Najbardziej prawdopodobna wydaje się jednak data Wielkanocy, tzn. 18 kwietnia 1025 r. Kilka tygodni później – 17 czerwca 1025 r., Bolesław Chrobry zmarł. Koronacji dokonał zapewne arcybiskup gnieźnieński Hipolit. Miejscem obrzędu była prawdopodobnie katedra poznańska. Katedra gnieźnieńska spaliła się bowiem 14 października 1018 r. i raczej nie została jeszcze doprowadzona do normalnego stanu. Wraz z Bolesławem koronowana została prawdopodobnie jego czwarta żona Oda.

Koronacja królewska Bolesława wzbudziła oburzenie w Niemczech. Szybką śmierć księcia po tym akcie uważano wręcz za karę Bożą. „Roczniki Kwedlinburskie” skomentowały te fakty następująco:

„Bolesław [Chrobry], książę-wojewoda Polski, dowiedziawszy się o śmierci cesarza augusta Henryka [II], napełnił się takim zadowoleniem i wzbił w pychę, że posunął się do tego, by bezpodstawnie dać się koronować, uzurpując sobie namaszczenie. Jednak za tę śmiałość i zuchwałość umysłu spotkała go wnet pomsta Boża. Natychmiast bowiem nagle spotkał go smutny wyrok śmierci” („Roczniki Kwedlinburskie”, s. 161).

Jerzy Strzelczyk mocno podkreśla, że pomimo oburzenia w Niemczech nikt właściwie nie negował legalności koronacji Bolesława Chrobrego w 1025 r. Podobnie było po koronacji Mieszka II (J. Strzelczyk, „Bolesław Chrobry”, s. 151–152). Pamięć o królewskiej randze państwa polskiego była w następnych latach i wiekach bardzo żywa, mimo że wielu późniejszym książętom polskim nie udało się dokonać aktu koronacji.

Po śmierci Bolesława władzę w Polsce objął jego syn Mieszko II, który wypędził swoich braci (by nie knuli przeciwko niemu) – Bezpryma i Ottona. Mieszko koronował się na króla jeszcze w tym samym roku co ojciec, w 1025 r., zapewne w Boże Narodzenie. Znakomicie wykształcony, nie tylko potrafił czytać i pisać, ale znał języki obce: niemiecki, łacinę i grekę. Od wczesnej młodości dowodził rycerstwem, wykonywał misje dyplomatyczne. Ożeniony został z siostrzenicą cesarza Ottona III Rychezą, co dawało mu bardzo wysoką pozycję w ówczesnym świecie chrześcijańskim.