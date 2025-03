Dlaczego wywiad PRL zlikwidował „Claude’a”?

Czytaj więcej Historia MSW: Zabić „Claude'a” Za zabójstwem nielegała we Francji stał polski wywiad - wynika ze śledztwa IPN.

Zdrada dokonana przez „Claude’a” spowodowała odwołanie kilkunastu wywiadowców, o których mógł on wiedzieć. Skutkiem było też rozwiązanie całego Wydziału I MSW na początku 1964 r. W wewnętrznym opracowaniu Departamentu I MSW z 1986 r. poświęconym wieloletniemu pracownikowi wywiadu cywilnego, wicedyrektorowi i dyrektorowi Departamentu I MSW płk. Henrykowi Sokolakowi, znalazły się informacje, z których wynika, że to on kierował akcją likwidacji Mroza. Tak wspominał to sam Sokolak: „Obowiązywała zasada, iż pracownik kadrowy nie może być zdrajcą. Wydano rozkaz zlikwidowania go. Ażeby francuskie służby specjalne nie spostrzegły się o rozpoznaniu przez nas podwójnej roli Mroza, ewakuacja zagrożonych nielegałów we Francji, RFN, Szwajcarii, Austrii i Szwecji miała się odbyć w terminie trzech godzin przed akcją przeciwko Mrozowi. Dla zorganizowania akcji wyjechałem do Brukseli. Na dwanaście godzin przed realizacją dostarczyłem wykonawcom ostatnie elementy rozpoznania Mroza, broń, środki pomocnicze”. Z materiałów operacyjnych Departamentu I MSW o kryptonimach „Marian” i „Claude” wynika, że po śmierci Władysława Mroza władze francuskie dokonały zatrzymań w sumie 15 osób związanych z wywiadem PRL.

Notatka płk. Henryka Sawarzyńskiego odnaleziona w archiwach IPN

W archiwach bezpieki historycy IPN odnaleźli notatkę płk. Henryka Sawarzyńskiego z 1982 r., która zawiera spis oficerów wywiadu MSW, którzy znali materiały dotyczące operacji pod kryptonimami „Marian” i „Claude”. W wykazie są nazwiska m.in. ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Władysława Wichy, wiceministrów Mieczysława Moczara i Antoniego Alstera, kilku innych funkcjonariuszy, a także – jak zaznacza prokurator IPN – pięć nazwisk rosyjskich, sugerujących „wprowadzenie w sprawę funkcjonariuszy radzieckich jednostek wywiadowczych”.

Pewne poszlaki wskazujące na to, kto mógł strzelać do Mroza lub współuczestniczyć w zabójstwie, prokurator znalazł w sprawie dotyczącej samobójstwa zastępcy dyrektora Departamentu I MSW płk. Zbigniewa Dybały. Otóż 19 czerwca 1962 r. otruł się on cyjankiem. W aktach śledztwa znalazł się raport dyrektora Departamentu I MSW płk. Henryka Sokolaka, w którym opisywał on, skąd samobójca mógł mieć cyjanek. Z raportu wynika, że pięć ampułek trucizny pobrał płk Witold Sienkiewicz z Zakładu Kryminalistyki KGMO w lipcu 1960 r. na użytek akcji „Marian”, czyli zabójstwa Władysława Mroza. Dwie zostały przekazane ppłk. Kazimierzowi Ż. i kpt. Eugeniuszowi Sz. To może sugerować, że obydwaj w jakimś stopniu uczestniczyli w zabójstwie we Francji. Do dzisiaj żyje tylko ten drugi i to on został przesłuchany przez prokuratora IPN. Eugeniusz Sz. utrzymywał, że nie miał nic wspólnego ze sprawą Mroza. Wskazał, że we Francji mógł być dwukrotnie, „ale chyba nie w roku 1960”. Stwierdził też, że „wywiad nie wykonywał przez swoich pracowników likwidacji osób, mógł natomiast zlecać”.