„Siedmiu łajdaków”? – generałowie zabici w Noc listopadową

Czy wyżsi oficerowie zabici przez powstańców w Noc listopadową byli podobni do Chłopickiego? Warto przyjrzeć się ich postawie i przynajmniej spróbować ocenić ich działania, zanim wszystkim przypnie się łatkę zdrajców.

Generał armii Królestwa Polskiego w otoczeniu sztabu. Rys. B. Gembarzewski Foto: WSiP

Pierwszy z rąk podchorążych zginął gen. Maurycy Hauke i towarzyszący mu płk Filip Meciszewski. Urodzony w 1773 r. Maurycy Hauke służbę wojskową rozpoczął w wieku 14 lat, wstępując do Szkoły Artylerycznej, założonej w Warszawie przez hrabiego Aloisa Friedricha von Brühla. Ukończył ją w maju 1792 r. – w sam raz, by zdążyć na wojnę w obronie Konstytucji 3 maja. W powstaniu kościuszkowskim był już podporucznikiem i walczył w obronie Warszawy. Po upadku insurekcji uniknął niewoli. Pomagał ojcu w prowadzeniu Instytutu Pedagogicznego (prywatnej szkoły dla chłopców), a także doskonalił swoją wiedzę inżynieryjną, dokonując pomiarów gruntów ziemskich. Praca w cywilu jednak szybko mu się znudziła. Wyruszył do Italii, by wstąpić w szeregi Legionów Polskich. Odznaczył się w czasie szturmu legionistów na miasteczko Terracina, za co otrzymał stopień porucznika, ale i przypłacił ciężką raną. Po kapitulacji Mantui trafił do niewoli austriackiej. W 1800 r. wrócił do szeregów i wszedł do sztabu gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Twórca i wódz Legionów cenił u Haukego doświadczenie, wiedzę i znajomość języków. Gdy w 1806 r. na ziemiach polskich rozpoczęto odbudowę Wojska Polskiego, Dąbrowski uczynił z niego szefa sztabu Legii Poznańskiej i awansował na pułkownika. W kolejnym roku Hauke otrzymał stopień generała brygady. W 1809 r. wziął udział w wojnie z Austrią, po czym powierzono mu dowództwo ważnej strategicznie twierdzy w Zamościu. Był to znakomity wybór i generał doskonale wywiązał się z powierzonego zadania. Po klęsce Napoleona w Rosji, kierowany przez Haukego zamojski garnizon od lutego do listopada 1813 r. skutecznie stawiał opór oblegającym twierdzę wojskom rosyjskim, zapisując piękną kartę w dziejach Wojska Polskiego.

W 1815 r. generał rozpoczął służbę w armii Królestwa Polskiego. Uważany za jednego z najzdolniejszych i najlepiej wykształconych szybko awansował, Pełnił funkcję kwatermistrza generalnego wojska, dowódcy korpusu artylerii i inżynierii, radcy stanu, dyrektora generalnego w Komisji Rządowej Wojny, a w 1816 r. powierzono mu Ministerstwo Wojny. Od 1829 r. nosił tytuł hrabiowski oraz piastował godność senatora Królestwa. Do dzisiaj przyjmuje się, że była to forma nagrody za wierną (a nawet zbyt gorliwą) służbę, a zwłaszcza za udział w Sądzie Wojennym Najwyższym, przed którym postawiono spiskowców należących do Wolnomularstwa Narodowego. Nie wpłynęło to jednak na popularność Haukego w armii.

Wieczorem 29 listopada 1830 r. Hauke wraz z pułkownikiem Filipem Meciszewskim wracał konno do mieszkania w pałacu Saskim. Obok w powozie jechała żona generała. W okolicach Pałacu Namiestnikowskiego doszło do spotkania z idącymi w stronę Starego Miasta powstańcami. Na widok zasłużonego weterana podchorążowie rzucili się do jego konia z okrzykiem „Generale, poprowadź nas!”. Zdumiony i zaskoczony sytuacją Hauke, zdecydował się przemówić do żołnierzy. Prawdopodobnie widział w nich jedynie buntowników, których wybryk może przynieść katastrofalne skutki dla całego społeczeństwa. Nazwał przy tym ich wybryk głupotą. Być może doszło do szamotaniny, a któryś z podchorążych chciał przytrzymać generalskiego konia. W tej sytuacji płk Meciszewski, traktując podchorążych jak niebezpiecznych buntowników i obawiając się o los generała, zdecydował się użyć broni. Wystrzelił z pistoletu, raniąc jednego z powstańców. Odpowiedziano mu ogniem. Trafiony Hauke stoczył się na bruk, nieopodal figury lwa strzegącego wejścia do pałacu. Na ciele generała znaleziono potem aż 19 ran. Powstańcy zerwali z zakrwawionych zwłok ordery rosyjskie, pozostawiając jedynie polskie i francuskie, w tym krzyż Virtuti Militari i Legię Honorową.