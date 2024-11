„Athenaeum” Józefa Ignacego Kraszewskiego

Początkowo Kraszewski chciał wydawać „Athenaeum” na własną rękę i w tym celu planował zawiązanie spółki złożonej z dziewięciu inwestorów, z których każdy miał wnieść po 300 rubli (7500 euro). Plany spełzły jednak na niczym, ale ostatecznie pojawiło się dwóch udziałowców. Adolf Dobrowolski, współwłaściciel domu handlowego w Odessie, wniósł 900 rubli, natomiast zamożny ziemianin z Wołynia, Józef Drzewiecki – 1500. Ten ostatni przejawiał zresztą ambicje literackie i na łamach „Athenaeum” pragnął publikować własne utwory. Finanse od udziałowców były tym bardziej potrzebne, gdyż Zawadzki wprawdzie zgadzał się na wydawanie pisma Kraszewskiego, ale na koszt pisarza. Doświadczony wydawca doskonale wiedział, że nadeszły lata popularności gazet codziennych i bardziej ambitne periodyki będą przynosić straty. Zawadzki zobowiązał się do druku i kolportażu „Athenaeum” oraz do prowadzenia księgowości. W zamian zażądał 50 egzemplarzy czasopisma, a zysk z ich sprzedaży miał przypaść wyłącznie jemu. Byłyby kolportowane tylko na terenie Królestwa Kongresowego, zaś Kraszewski zadbał, by nikt nielegalnie nie powielał gazety. Na każdej składał bowiem podpis z adnotacją, że „egzemplarze nieopatrzone jego podpisem prawnie poszukiwać będzie”.

Pod skrzydłami Zawadzkiego rozrósł się dział historyczny „Athenaeum”. Przy okazji pojawiało się coraz więcej przekładów, drukowano relacje z podróży do egzotycznych krajów, co zawsze cieszyło się dużą popularnością, oraz publikowano sporo utworów Syrokomli i samego Kraszewskiego. To akurat nie powinno specjalnie dziwić, gdyż Zawadzki zachowywał prawa autorskie do powieści pisarza. Zmienił się też zestaw autorów publikujących w „Athenaeum”. Odeszli Rzewuski i Grabowski, a najważniejszym literatem stał się właśnie Syrokomla, którego kilka opowiadań było najjaśniejszymi punktami ostatnich numerów czasopisma.

Tytuł jednak nadal słabł i liczba prenumeratorów spadła poniżej 120. Niedobory pisarz pokrywał wraz z członkami spółki, ale straty systematycznie rosły. W ostatnich latach wynosiły już około 500 rubli rocznie, co raczej nie nastrajało optymistycznie. Kraszewski jednak walczył o przetrwanie pisma i w kolejnych numerach umieszczał nawet motto: „Powoli, a stale”. Na niewiele się to zdało – po wstrząsach Wiosny Ludów „Athenaeum” wydawało się reliktem poprzedniej epoki. I co gorsza, niespecjalnie szanowanym. Nigdy bowiem nie zostało przeglądem naukowym ani wiodącym pismem literackim. Nigdy też nie wypracowało zdecydowanego profilu, który mógłby spowodować, że czytelnicy pozostaną z tytułem na dobre i na złe. W efekcie, gdy liczba prenumeratorów skurczyła się do stu, Kraszewski zdecydował o zamknięciu projektu.

„Zanadto rozpraszało siły – pisał Adam Zawadzki do Kraszewskiego – i zajmowało wiele czasu mogącego się tak pożytecznie na inne prace obrócić. Samo materialne zajęcie się redakcją, korespondencja z kolaborantami, sortowanie, przepisywanie nieraz cudzych artykułów, noty, uwagi, ileż to zajęło jałowego trudu, nie przynosząc żadnego materialnego zysku”. Zawadzki pozostawał biznesmenem, który nie zamierzał dokładać do interesu. Nawet jeżeli stratami obciążał Kraszewskiego, to jego pracownicy i tak zajmowali się czasopismem, które nie przynosiło efektów finansowych ani reklamy. A takiego marnotrawstwa poważny przedsiębiorca nie mógł już aprobować.

Kraszewski niebawem przeniósł się nad Wisłę i tam został współpracownikiem „Gazety Warszawskiej”, a potem redaktorem „Gazety Polskiej” (nazwę zmieniono później na „Gazetę Codzienną”). Zdecydowanie zwiększył liczbę czytelników drugiego tytułu, co sugeruje, że doświadczenie, jakie zdobył, wydając „Athenaeum”, nie poszło jednak na marne.