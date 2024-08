Powyższe zdarzenia miały miejsce tylko wiosną tego roku, między marcem a czerwcem, zresztą było ich więcej – wszystkich wymienić w felietonie nie sposób.

Dobre skutki wniosków o nagrody

Intuicja co do zabytków i powiadamianie konserwatora jest swego rodzaju zjawiskiem społecznym. W tym miejscu godzi się powiedzieć, że znalazcy często bywają nagradzani, przy czym nagroda za odkrycie jest docenieniem postawy obywatelskiej, podziękowaniem za odpowiedzialność, uczciwość i troskę o dobro wspólne, a nie transakcją handlową. Przypadkowe odkrycia były zawsze ważnym źródłem wiedzy archeologicznej. Docenienie uczciwych znalazców, tłumaczenie im znaczenia archeologii i włączanie ich w proces opieki nad zabytkami były i wciąż są ważne, ale znakiem naszych czasów stał się zanik świadomości, jak znalazca powinien postąpić. „Przez długi czas po przemianach społecznych w 1989 r. przepis o nagrodach prawie nie miał zastosowania z powodu braku zgłoszeń, ale powoli się to zmienia” („Archeologia żywa”, kwiecień 2019).

W ciągu ostatnich kilku lat liczba wniosków o nagrody wzrasta z roku na rok. Wygląda na to, że służby konserwatorskie dostrzegły pozytywne skutki składania wniosków do ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Te dobre skutki widzi nie tylko ministerstwo. Często znalazcy – przypadkowi, ale świadomi odkrywcy – dowartościowywani są również na poziomie lokalnym, w regionalnych muzeach, w lokalnych mediach. I bardzo dobrze, jest to bowiem przejaw niekłamanego patriotyzmu, którego wcale nie ma w nadmiarze.